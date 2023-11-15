Росимущество массово сдает в аренду скважины на месторождениях ХМАО

Росимущество в ХМАО сдает в аренду 10 скважин на нефтегазовых месторождениях округа. Организатор торгов сообщил, что начальная цена на аукционе за один объект нефтедобычи начинается от 2, 5 млн рублей.
«Идет прием заявок на аукционы по заключению договоров аренды на нефтегазовые скважины на месторождениях в Нижневартовском, Сургутском и Октябрьском районах ХМАО. Начальная цена лотов начинается от 2, 5 млн и достигает 4,5 миллионов рублей, они сдаются в аренду на пять лет», — рассказал представитель ЭТП.
Скважины расположены на Южно-Ягунском, Южно-Покачевском, Поточном, Западно — Котухтинская, Лебяжьем, Гавриковском, Северо-Покачевском,Повховском месторождениях нефти и газа. Глубина самой длинной скважины превышает три километра. Торги состоятся в декабре.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. Участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.
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