Росимущество массово сдает в аренду скважины на месторождениях ХМАО

16 ноября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Глубина самой длинной скважины на месторождении в ХМАО, которая выставлена на торги, составляет 3,2 км Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Росимущество в ХМАО сдает в аренду 10 скважин на нефтегазовых месторождениях округа. Организатор торгов сообщил, что начальная цена на аукционе за один объект нефтедобычи начинается от 2, 5 млн рублей. «Идет прием заявок на аукционы по заключению договоров аренды на нефтегазовые скважины на месторождениях в Нижневартовском, Сургутском и Октябрьском районах ХМАО. Начальная цена лотов начинается от 2, 5 млн и достигает 4,5 миллионов рублей, они сдаются в аренду на пять лет», — рассказал представитель ЭТП. Скважины расположены на Южно-Ягунском, Южно-Покачевском, Поточном, Западно — Котухтинская, Лебяжьем, Гавриковском, Северо-Покачевском,Повховском месторождениях нефти и газа. Глубина самой длинной скважины превышает три километра. Торги состоятся в декабре. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. Участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.

Росимущество в ХМАО сдает в аренду 10 скважин на нефтегазовых месторождениях округа. Организатор торгов сообщил, что начальная цена на аукционе за один объект нефтедобычи начинается от 2, 5 млн рублей. «Идет прием заявок на аукционы по заключению договоров аренды на нефтегазовые скважины на месторождениях в Нижневартовском, Сургутском и Октябрьском районах ХМАО. Начальная цена лотов начинается от 2, 5 млн и достигает 4,5 миллионов рублей, они сдаются в аренду на пять лет», — рассказал представитель ЭТП. Скважины расположены на Южно-Ягунском, Южно-Покачевском, Поточном, Западно — Котухтинская, Лебяжьем, Гавриковском, Северо-Покачевском,Повховском месторождениях нефти и газа. Глубина самой длинной скважины превышает три километра. Торги состоятся в декабре. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО в 2024 году продадут лицензии на шесть новых нефтяных и нефтегазовых месторождений. Участки недр содержат более 60 млн тонн нефти и 7 млрд кубометров газа.