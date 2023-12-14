Минобороны сообщило о девяти сбитых беспилотниках

14 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

ВС РФ с помощью ПВО уничтожили 9 украинских беспилотников Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ пресекли попытки атак девяти украинских беспилотников по территории страны. Об этом сообщили в Минобороны. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — написали в telegram-канале министерства. Отмечается, что всего средствами российской противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено девять беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областью. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО пресекли в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья две попытки пролета беспилотника в направлении Москвы, передает RT. Он добавил, что разрушений и пострадавших после падения обломков БПЛА, по предварительной информации, нет.

Вооруженные силы РФ пресекли попытки атак девяти украинских беспилотников по территории страны. Об этом сообщили в Минобороны. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — написали в telegram-канале министерства. Отмечается, что всего средствами российской противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено девять беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областью. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО пресекли в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья две попытки пролета беспилотника в направлении Москвы, передает RT. Он добавил, что разрушений и пострадавших после падения обломков БПЛА, по предварительной информации, нет.