Минобороны сообщило о девяти сбитых беспилотниках

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, радар, пво, цель, stock
ВС РФ с помощью ПВО уничтожили 9 украинских беспилотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ пресекли попытки атак девяти украинских беспилотников по территории страны. Об этом сообщили в Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — написали в telegram-канале министерства. Отмечается, что всего средствами российской противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено девять беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО пресекли в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья две попытки пролета беспилотника в направлении Москвы, передает RT. Он добавил, что разрушений и пострадавших после падения обломков БПЛА, по предварительной информации, нет.

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Вооруженные силы РФ пресекли попытки атак девяти украинских беспилотников по территории страны. Об этом сообщили в Минобороны. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — написали в telegram-канале министерства. Отмечается, что всего средствами российской противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено девять беспилотников ВСУ над Калужской и Московской областью. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО пресекли в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья две попытки пролета беспилотника в направлении Москвы, передает RT. Он добавил, что разрушений и пострадавших после падения обломков БПЛА, по предварительной информации, нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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