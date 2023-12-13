Тревел-блогер Марк Еремин удивился теплым остановкам в Ханты-Мансийске Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Тревел-блогер из Санкт-Петербурга Марк Еремин удивился теплым остановкам в Ханты-Мансийске во время путешествия по ХМАО. Он показал остановки на видео, которое опубликовал в своем блоге.



«Так как в этой части России довольно серьезные морозы зимой, в городе начали строить теплые остановки. Что-то подобное я видел в Дубае и, как ни странно, в городе Магас в Ингушетии», — написал Еремин в своем telegram-канале.



Также для блогера устроили рыбалку на озере Ендра. Еремин побывал и в Сургуте, где погостил у коренных народов Севера и посетил аэродром «Боровая».



Ранее URA.RU сообщало, что тревел-блогеры назвали ХМАО одним из лучших регионов России для путешествий. Им особо запомнилось этнографическое стойбище «Хантыйский дворик».