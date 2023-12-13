13 декабря 2023

Тревел-блогера из Санкт-Петербурга удивили теплые остановки в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город зимой. Сургут, остановочный комплекс, теплая остановка, остановочный павильон, остановка автобусная
Тревел-блогер Марк Еремин удивился теплым остановкам в Ханты-Мансийске Фото:

Тревел-блогер из Санкт-Петербурга Марк Еремин удивился теплым остановкам в Ханты-Мансийске во время путешествия по ХМАО. Он показал остановки на видео, которое опубликовал в своем блоге.

«Так как в этой части России довольно серьезные морозы зимой, в городе начали строить теплые остановки. Что-то подобное я видел в Дубае и, как ни странно, в городе Магас в Ингушетии», — написал Еремин в своем telegram-канале.

Также для блогера устроили рыбалку на озере Ендра. Еремин побывал и в Сургуте, где погостил у коренных народов Севера и посетил аэродром «Боровая».

Ранее URA.RU сообщало, что тревел-блогеры назвали ХМАО одним из лучших регионов России для путешествий. Им особо запомнилось этнографическое стойбище «Хантыйский дворик».

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Тревел-блогер из Санкт-Петербурга Марк Еремин удивился теплым остановкам в Ханты-Мансийске во время путешествия по ХМАО. Он показал остановки на видео, которое опубликовал в своем блоге. «Так как в этой части России довольно серьезные морозы зимой, в городе начали строить теплые остановки. Что-то подобное я видел в Дубае и, как ни странно, в городе Магас в Ингушетии», — написал Еремин в своем telegram-канале. Также для блогера устроили рыбалку на озере Ендра. Еремин побывал и в Сургуте, где погостил у коренных народов Севера и посетил аэродром «Боровая». Ранее URA.RU сообщало, что тревел-блогеры назвали ХМАО одним из лучших регионов России для путешествий. Им особо запомнилось этнографическое стойбище «Хантыйский дворик».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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