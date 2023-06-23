Тревел-блогеры назвали ХМАО одним из лучших регионов России для путешествий

24 июня 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Экспертам в Югре особо запомнилось этнографическое стойбище «Хантыйский дворик» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Эксперты и тревел-блогеры, объехавшие всю Россию, отметили лучшие регионы для путешествий. Ими стали Югра, Приморский край и Мурманская область. Об этом сообщил сервис путешествий «Туту». «Рейтинг самых лучших для путешествий регионов страны составили участники проекта „Медиаразведка“, 50-я поездка которой завершилась в начале июня. По итогам в пятерку лучших вошли Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Мурманская и Тверская области, а также Республика Хакасия», — сообщили в пресс-службе «Туту», передают журналисты РИА Новости. По их словам, за два года более 200 тревел-экспертов, блогеров, журналистов, фотографов вместе с «Туту» побывали в 29 регионах России. Также посетили Армению. По итогам каждой поездки регион получает подробный отчет. Экспертам в Югре особо запомнилось этнографическое стойбище «Хантыйский дворик». Также они оценили аэродром «Боровая» с полетами на самолете и гостеприимный хаски-центр «Югра». Ранее URA.RU писало, что ХМАО и ЯНАО вошли в пятерку лидеров регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости. Для расчета аналитики брали данные о средней зарплате, об уровне социального благополучия и о региональном продукте на душу населения.

Эксперты и тревел-блогеры, объехавшие всю Россию, отметили лучшие регионы для путешествий. Ими стали Югра, Приморский край и Мурманская область. Об этом сообщил сервис путешествий «Туту». «Рейтинг самых лучших для путешествий регионов страны составили участники проекта „Медиаразведка“, 50-я поездка которой завершилась в начале июня. По итогам в пятерку лучших вошли Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Мурманская и Тверская области, а также Республика Хакасия», — сообщили в пресс-службе «Туту», передают журналисты РИА Новости. По их словам, за два года более 200 тревел-экспертов, блогеров, журналистов, фотографов вместе с «Туту» побывали в 29 регионах России. Также посетили Армению. По итогам каждой поездки регион получает подробный отчет. Экспертам в Югре особо запомнилось этнографическое стойбище «Хантыйский дворик». Также они оценили аэродром «Боровая» с полетами на самолете и гостеприимный хаски-центр «Югра». Ранее URA.RU писало, что ХМАО и ЯНАО вошли в пятерку лидеров регионов РФ по показателям социально-экономической устойчивости. Для расчета аналитики брали данные о средней зарплате, об уровне социального благополучия и о региональном продукте на душу населения.