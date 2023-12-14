Свердловчанин дозвонился до Путина с жалобой на медицину

Вопрос Владимиру Путину задали во время «Итогов года» Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Житель Рефтинского (Свердловская область) Егор Перминов дозвонился до президента РФ Владимира Путина и пожаловался ему на низкое качество медицинской помощи в регионе. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.

«Наша беда и проблема заключается в отсутствии здравоохранения. Власти активно занимаются благоустройством территорий, но не больниц — они находятся в полной разрухе. Нехватка оборудования… зарплаты персонала оставляют желать лучшего. В таких условиях мы не можем получить нормальную медпомощь и просим помочь», — сказал Перминов.

Отвечая на вопрос, Путин заявил о реализации программы оживления первичного звена здравоохранения в РФ. При этом он указал на недостаточность текущих мер поддержки сферы. Увеличение финансирования программы станет одной и составляющих «будущей президентской программы».

«Мы проблему в здравоохранении понимаем, очень важно уделить этому особое внимание. Причем на отдаленные, сельские территории будет направлено более половины всех средств, выделяемых на программу развития первичного звена здравоохранения. По каждому конкретному объекту отдельно поработаем», — сказал Путин.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава. На момент публикации заметки ответ получен не был.