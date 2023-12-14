Путин раскрыл, что сказал бы себе из 2000 года

Путин назвал веру в великий русский народ залогом успеха государства
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что надо верить в русский народ Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Российский президент Владимир Путин заявил, что он сам себе бы пожелал не быть наивным и излишне доверчивым. Так на прямой линии Путин ответил на вопрос, что бы он посоветовал себе в будущем, если оказался в 2000 году. Глава РФ также отметил, что вера в великий русский народ — это залог успеха страны.

«Я бы сказал, верной идет дорогой идем, товарищи. От чего бы предупредил — от избыточной от наивности и избыточной доверчивости к нашим партнерам. Советы: надо верить в великий русский народ. В этой вере залог успеха возрождения становления и дух развития России. Не сердитесь, если не на все вопросы ответил», — сказал Владимир Путин. URA.RU вело прямую трансляцию с мероприятия.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что он сам себе бы пожелал не быть наивным и излишне доверчивым. Так на прямой линии Путин ответил на вопрос, что бы он посоветовал себе в будущем, если оказался в 2000 году. Глава РФ также отметил, что вера в великий русский народ — это залог успеха страны. «Я бы сказал, верной идет дорогой идем, товарищи. От чего бы предупредил — от избыточной от наивности и избыточной доверчивости к нашим партнерам. Советы: надо верить в великий русский народ. В этой вере залог успеха возрождения становления и дух развития России. Не сердитесь, если не на все вопросы ответил», — сказал Владимир Путин. URA.RU вело прямую трансляцию с мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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