Великобритания запретит импорт алмазов из России

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В Британии хотят ограничить ввоз алмазов из РФ Фото:
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В Великобритании планируют ввести запрет на импорт алмазов из России. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

«Правительство Великобритании представляет проект закона о запрете импорта алмазов из России. Также планируется ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами», — написано в постановлении британского правительства. Согласно документу, ограничение вступит в силу 1 января 2024 года.

РФ является одним из мировых лидеров по добыче алмазов высокого качества вместе с Намибией, Южной Африкой и Ботсваной. Из этих стран поступает более 80% всех запасов драгоценных камней. В начале декабря участники G7 приняли решение запретить импорт алмазов из России с 1 января следующего года. Евросоюз планировал ввести соответствующие санкции еще осенью, но процесс затянулся.

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В Великобритании планируют ввести запрет на импорт алмазов из России. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства. «Правительство Великобритании представляет проект закона о запрете импорта алмазов из России. Также планируется ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами», — написано в постановлении британского правительства. Согласно документу, ограничение вступит в силу 1 января 2024 года. РФ является одним из мировых лидеров по добыче алмазов высокого качества вместе с Намибией, Южной Африкой и Ботсваной. Из этих стран поступает более 80% всех запасов драгоценных камней. В начале декабря участники G7 приняли решение запретить импорт алмазов из России с 1 января следующего года. Евросоюз планировал ввести соответствующие санкции еще осенью, но процесс затянулся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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