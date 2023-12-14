Великобритания запретит импорт алмазов из России

В Великобритании планируют ввести запрет на импорт алмазов из России. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.
«Правительство Великобритании представляет проект закона о запрете импорта алмазов из России. Также планируется ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами», — написано в постановлении британского правительства. Согласно документу, ограничение вступит в силу 1 января 2024 года.
РФ является одним из мировых лидеров по добыче алмазов высокого качества вместе с Намибией, Южной Африкой и Ботсваной. Из этих стран поступает более 80% всех запасов драгоценных камней. В начале декабря участники G7 приняли решение запретить импорт алмазов из России с 1 января следующего года. Евросоюз планировал ввести соответствующие санкции еще осенью, но процесс затянулся.
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