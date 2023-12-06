Reuters: страны G7 определили, какие санкции введут против России на Новый год

Reuters: G7 определились с датой запрета российских алмазов
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, драгоценные камни, драгоценности, ювелирные изделия, бриллианты, ювелирка, алмаз
Алмазы из России обложат санкциями Фото:
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Страны G7 решили запретить алмазы из России с 1 января 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Страны Большой семерки объявили о прямом запрете на российские алмазы с 1 января, после чего последуют поэтапные ограничения на косвенный импорт российских драгоценных камней примерно с 1 марта», — говорится в заявлении стран G7, содержание которого приводит Reuters.

Россия является одним из лидеров по добыче алмазов высокого качества наряду с Намибией, Южной Африкой и Ботсваной. Из этих стран поступает более 80% мировых запасов драгоценных камней. ЕС планировал ввести санкции еще осенью 2024 года, однако процесс затянулся.

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Страны G7 решили запретить алмазы из России с 1 января 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters. «Страны Большой семерки объявили о прямом запрете на российские алмазы с 1 января, после чего последуют поэтапные ограничения на косвенный импорт российских драгоценных камней примерно с 1 марта», — говорится в заявлении стран G7, содержание которого приводит Reuters. Россия является одним из лидеров по добыче алмазов высокого качества наряду с Намибией, Южной Африкой и Ботсваной. Из этих стран поступает более 80% мировых запасов драгоценных камней. ЕС планировал ввести санкции еще осенью 2024 года, однако процесс затянулся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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