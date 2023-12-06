Политика Reuters: страны G7 определили, какие санкции введут против России на Новый год Reuters: G7 определились с датой запрета российских алмазов 06 декабря 2023 в 23:42 Размер текста - 17 + Алмазы из России обложат санкциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны G7 решили запретить алмазы из России с 1 января 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters. «Страны Большой семерки объявили о прямом запрете на российские алмазы с 1 января, после чего последуют поэтапные ограничения на косвенный импорт российских драгоценных камней примерно с 1 марта», — говорится в заявлении стран G7, содержание которого приводит Reuters. Россия является одним из лидеров по добыче алмазов высокого качества наряду с Намибией, Южной Африкой и Ботсваной. Из этих стран поступает более 80% мировых запасов драгоценных камней. ЕС планировал ввести санкции еще осенью 2024 года, однако процесс затянулся. Страны G7 решили запретить алмазы из России с 1 января 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters. «Страны Большой семерки объявили о прямом запрете на российские алмазы с 1 января, после чего последуют поэтапные ограничения на косвенный импорт российских драгоценных камней примерно с 1 марта», — говорится в заявлении стран G7, содержание которого приводит Reuters. Россия является одним из лидеров по добыче алмазов высокого качества наряду с Намибией, Южной Африкой и Ботсваной. Из этих стран поступает более 80% мировых запасов драгоценных камней. ЕС планировал ввести санкции еще осенью 2024 года, однако процесс затянулся. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям