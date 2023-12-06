Reuters: страны G7 определили, какие санкции введут против России на Новый год

Страны G7 решили запретить алмазы из России с 1 января 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Страны Большой семерки объявили о прямом запрете на российские алмазы с 1 января, после чего последуют поэтапные ограничения на косвенный импорт российских драгоценных камней примерно с 1 марта», — говорится в заявлении стран G7, содержание которого
Россия является одним из лидеров по добыче алмазов высокого качества наряду с Намибией, Южной Африкой и Ботсваной. Из этих стран поступает более 80% мировых запасов драгоценных камней. ЕС планировал ввести санкции еще осенью 2024 года, однако процесс затянулся.
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