Россия добывает более трети всех алмазов в мире

05 ноября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Россия произвела более трети всех натуральных алмазов в мире в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU По итогам 2022 года Россия произвела более трети всех натуральных алмазов в мире. Это следует из данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с «кровавыми алмазами». «За прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию — это рекордные 35% рынка», — передает данные РИА Новости. Отмечается, что среди лидеров по производству оказались страны Африки, Канада и Бразилия. Ранее из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса стало известно, что возможное введение санкций против компании «Алроса» (российская группа алмазодобывающих компаний) приведет к масштабным искажениям рынка. Отмечается, что сильнее всего это ударит по наиболее уязвимым слоям населения, передает издание «Взгляд».

По итогам 2022 года Россия произвела более трети всех натуральных алмазов в мире. Это следует из данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с «кровавыми алмазами». «За прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию — это рекордные 35% рынка», — передает данные РИА Новости. Отмечается, что среди лидеров по производству оказались страны Африки, Канада и Бразилия. Ранее из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса стало известно, что возможное введение санкций против компании «Алроса» (российская группа алмазодобывающих компаний) приведет к масштабным искажениям рынка. Отмечается, что сильнее всего это ударит по наиболее уязвимым слоям населения, передает издание «Взгляд».