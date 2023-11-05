Россия добывает более трети всех алмазов в мире

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, драгоценные камни, драгоценности, ювелирные изделия, бриллианты, ювелирка, алмаз
Россия произвела более трети всех натуральных алмазов в мире в 2022 году Фото:

По итогам 2022 года Россия произвела более трети всех натуральных алмазов в мире. Это следует из данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с «кровавыми алмазами».

«За прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию — это рекордные 35% рынка», — передает данные РИА Новости. Отмечается, что среди лидеров по производству оказались страны Африки, Канада и Бразилия.

Ранее из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса стало известно, что возможное введение санкций против компании «Алроса» (российская группа алмазодобывающих компаний) приведет к масштабным искажениям рынка. Отмечается, что сильнее всего это ударит по наиболее уязвимым слоям населения, передает издание «Взгляд».

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По итогам 2022 года Россия произвела более трети всех натуральных алмазов в мире. Это следует из данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с «кровавыми алмазами». «За прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию — это рекордные 35% рынка», — передает данные РИА Новости. Отмечается, что среди лидеров по производству оказались страны Африки, Канада и Бразилия. Ранее из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса стало известно, что возможное введение санкций против компании «Алроса» (российская группа алмазодобывающих компаний) приведет к масштабным искажениям рынка. Отмечается, что сильнее всего это ударит по наиболее уязвимым слоям населения, передает издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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