Россия добывает более трети всех алмазов в мире

По итогам 2022 года Россия произвела более трети всех натуральных алмазов в мире. Это следует из данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с «кровавыми алмазами».
«За прошлый год объем производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию — это рекордные 35% рынка», — передает данные РИА Новости. Отмечается, что среди лидеров по производству оказались страны Африки, Канада и Бразилия.
Ранее из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса стало известно, что возможное введение санкций против компании «Алроса» (российская группа алмазодобывающих компаний) приведет к масштабным искажениям рынка. Отмечается, что сильнее всего это ударит по наиболее уязвимым слоям населения, передает издание «Взгляд».
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