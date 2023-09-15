Soir: ЕС введет санкции на российские алмазы уже осенью

Европейский союз (ЕС) планирует ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года. Об этом сообщил источник в правительстве Бельгии.
«ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре», — передает бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве. По словам собеседника, в связи с разработанными правилами на территории ЕС разрешат покупку, продажу и обработку камней только с нероссийской маркировкой.
Он уточнил, что запрет будет действовать для необработанных алмазов с 1 января. При этом на обработанные бриллианты запрет введут позже.
Самыми крупнейшими добытчиками алмазов высокого качества являются Ангола, Ботсвана, Намибия, Россия и Южная Африка. Именно из них поступает более 80% мировых запасов алмазов.
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