Soir: ЕС введет санкции на российские алмазы уже осенью 16 сентября 2023 в 01:30 Размер текста - 17 + Европейский союз включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре Фото: Сергей Русанов © URA.RU Европейский союз (ЕС) планирует ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года. Об этом сообщил источник в правительстве Бельгии. «ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре», — передает бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве. По словам собеседника, в связи с разработанными правилами на территории ЕС разрешат покупку, продажу и обработку камней только с нероссийской маркировкой. Он уточнил, что запрет будет действовать для необработанных алмазов с 1 января. При этом на обработанные бриллианты запрет введут позже. Самыми крупнейшими добытчиками алмазов высокого качества являются Ангола, Ботсвана, Намибия, Россия и Южная Африка. Именно из них поступает более 80% мировых запасов алмазов. Европейский союз (ЕС) планирует ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года. Об этом сообщил источник в правительстве Бельгии. «ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре», — передает бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве. По словам собеседника, в связи с разработанными правилами на территории ЕС разрешат покупку, продажу и обработку камней только с нероссийской маркировкой. Он уточнил, что запрет будет действовать для необработанных алмазов с 1 января. При этом на обработанные бриллианты запрет введут позже. Самыми крупнейшими добытчиками алмазов высокого качества являются Ангола, Ботсвана, Намибия, Россия и Южная Африка. Именно из них поступает более 80% мировых запасов алмазов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям