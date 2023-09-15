15 сентября 2023

Soir: ЕС введет санкции на российские алмазы уже осенью

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Страны европейского союза. Пермь , флаг евросоюза, ес, флаг европейского союза
Европейский союз включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре Фото:

Европейский союз (ЕС) планирует ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года. Об этом сообщил источник в правительстве Бельгии.

«ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре», — передает бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве. По словам собеседника, в связи с разработанными правилами на территории ЕС разрешат покупку, продажу и обработку камней только с нероссийской маркировкой.

Он уточнил, что запрет будет действовать для необработанных алмазов с 1 января. При этом на обработанные бриллианты запрет введут позже.

Самыми крупнейшими добытчиками алмазов высокого качества являются Ангола, Ботсвана, Намибия, Россия и Южная Африка. Именно из них поступает более 80% мировых запасов алмазов.

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Европейский союз (ЕС) планирует ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре этого года. Об этом сообщил источник в правительстве Бельгии. «ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре», — передает бельгийское издание Soir со ссылкой на источник в правительстве. По словам собеседника, в связи с разработанными правилами на территории ЕС разрешат покупку, продажу и обработку камней только с нероссийской маркировкой. Он уточнил, что запрет будет действовать для необработанных алмазов с 1 января. При этом на обработанные бриллианты запрет введут позже. Самыми крупнейшими добытчиками алмазов высокого качества являются Ангола, Ботсвана, Намибия, Россия и Южная Африка. Именно из них поступает более 80% мировых запасов алмазов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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