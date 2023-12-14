Из мэрии Перми уходит глава департамента ЖКХ

Администрацию Перми покинет глава департамента ЖКХ
Мэрию Перми решил покинуть начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков. Об этом URA.RU сообщили источники коммунальной сфере города.
«Есть информация, что он уйдет в частный бизнес. О сроках пока говорить рано», — сообщил собеседник агентства. О возможной отставке Баскакова также сообщают источники газета «Коммерсант-Прикамье».
Редакции URA.RU не удалось связаться с Баскаковым. В пресс-службе мэрии говорят, что никаких кадровых решений не принималось. До прихода в департамент ЖКХ Станислав Баскаков возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».
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