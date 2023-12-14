14 декабря 2023

Из мэрии Перми уходит глава департамента ЖКХ

Мэрию Перми решил покинуть начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, здание администрации города, мэрия
Администрацию Перми покинет глава департамента ЖКХ Фото:

Мэрию Перми решил покинуть начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков. Об этом URA.RU сообщили источники коммунальной сфере города.

«Есть информация, что он уйдет в частный бизнес. О сроках пока говорить рано», — сообщил собеседник агентства. О возможной отставке Баскакова также сообщают источники газета «Коммерсант-Прикамье».

Редакции URA.RU не удалось связаться с Баскаковым. В пресс-службе мэрии говорят, что никаких кадровых решений не принималось. До прихода в департамент ЖКХ Станислав Баскаков возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».

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Мэрию Перми решил покинуть начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков. Об этом URA.RU сообщили источники коммунальной сфере города. «Есть информация, что он уйдет в частный бизнес. О сроках пока говорить рано», — сообщил собеседник агентства. О возможной отставке Баскакова также сообщают источники газета «Коммерсант-Прикамье». Редакции URA.RU не удалось связаться с Баскаковым. В пресс-службе мэрии говорят, что никаких кадровых решений не принималось. До прихода в департамент ЖКХ Станислав Баскаков возглавлял МУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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