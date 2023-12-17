Курганский бандит, получивший пожизненный срок, захотел смягчить приговор

Члену курганской банды отказали в апелляции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийства бизнесменов в составе курганской банды Кирилл Ермолаев подал апелляцию на смягчение приговора. Мужчина просил пересмотреть наказание за похищение автомобилей в Тюмени, но получил отказ. Данные размещены в системе ГАС «Правосудие».

«Отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы обратился в Курганский городской суд Курганской области с ходатайством о приведении постановленного в отношении него приговора Ленинского районного суда г. Тюмени от 9 ноября 2016 г. в соответствии с действующим законодательством», — сообщается на сайте курганского облсуда. Апелляционное заявление было отклонено.

Находящийся в колонии Ермолаев подал заявление о применении к его приговору изменений в законе. Однако суд зафиксировал, что мужчина неправильно их интерпретировал. Согласно закону, осужденные имеют право подать заявление о замене наказания на более мягкое, но случая с Ермолаевым это не касается. «Поскольку Е. отбывает совокупное наказание в виде пожизненного лишения свободы, назначенное ему по правилам ч. 3,5 ст. 69 УК РФ, то изменения, внесенные в уголовный закон РФ Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. №540-ФЗ, его положение не улучшают и не имеют применительно к нему обратной силы», — говорится в материалах суда.

Ермолаева отправили отбывать пожизненное заключение, признав виновным в жестоком убийстве бизнесменов. В составе банды мужчина вымогал деньги у похищенных коммерсантов, а после получения жестоко расправлялся с ними.