Верховный суд вынес решение по члену курганской банды. Он похищал и убивал бизнесменов

08 июня 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Верховный суд РФ оставил без изменений приговор Александру Афанасьеву — члену курганской ОПГ, известной как банда Дмитрия Романова. Мужчине предстоит провести в колонии 19 лет. Решение опубликовано в электронной справочной Верховного суда. «Судебная коллегия определила. Приговор Курганского областного суда и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции в отношении Афанасьева Александра Николаевича оставить без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в документе. Верховный суд установил, что оснований для переквалификации действий Афанасьева на менее тяжкие преступления нет. Подсудимый просил освободить его от наказания за приобретение оружия и боеприпасов в связи с их добровольной сдачей. Суд отказал, так как, согласно материалам дела, оружие обнаружили и изъяли при проведении следственных действий с другим участником ОПГ. Другие доводы Афанасьева также признаны несостоятельными. Афанасьева обвиняли в убийстве двух человек, бандитизме, похищении людей и других преступлениях. Ранее URA.RU сообщало, что при допросе Афанасьев сознался в одном из убийств и рассказал следствию о других преступлениях банды. В результате мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы. Лидер ОПГ Романов также сотрудничал со следствием, его приговорили к 24 годам лишения свободы. Сейчас он тоже пытается обжаловать приговор в Верховном суде. Еще один член банды Кирилл Ермолаев отказался от сделки со следствием и приговорен к пожизненному лишению свободы. Банда Романова действовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. Члены ОПГ похищали бизнесменов, требовали за них выкуп, а некоторых убивали. В апреле в журнале «Записки следователя» СК раскрыл подробности жестоких убийств, совершенных членами банды.