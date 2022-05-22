Члена курганской ОПГ отправили в колонию на пожизненный срок

Члену курганской банды Кириллу Ермолаеву не удалось обжаловать пожизненный приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Член курганской организованной приступной группировки Кирилл Ермолаев отправится в колонию на пожизненный срок. Такое решение принял Второй апелляционный суд, признав вердикт суда первой инстанции законным. Приговор вступил в силу, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Определением Второго апелляционного суда общей юрисдикции приговор Курганского областного суда признан законным и обоснованным и вступил в законную силу. Ранее Ермолаеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры Курганской области.

URA.RU писало, что в июне 2021 года Курганский областной суд на основании вердикта присяжных вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 5-ти членов ОПГ. Установлено, что Ермолаев в составе банды с 2004 по 2015 годы совершили убийство четырех жителей Курганской области и жителя Екатеринбурга. Вместе с подельниками он совершал разбойные нападения, грабежи и похищение людей с целью вымогательства. Других четырех подсудимых, причастным к похищению людей, суд приговорил к срокам от 10 до 5 лет колонии. Банда Дмитрия Романова, куда входит Ермолаев, действовала на территории Курганской и Свердловской областей с 2006 по 2016 годы. Члены ОПГ похищали бизнесменов, требовали за них выкуп, а некоторых убивали. Сам Романов сотрудничал со следствием, его приговорили к 24 годам лишения свободы.