В школе Нижневартовска вакцинируют учеников из-за случая заболевания корью

15 декабря 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Ученики вернутся к очным занятиям после вакцинации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В школе №10 Нижневартовска (ХМАО) началась вакцинация непривитых учеников из-за случая заболевания корью. До ее окончания школьники будут учиться дистанционно, сообщает пресс-служба мэрии Нижневартовска. «На данный момент в школе №10 организован ряд профилактических мероприятий: утренний фильтр, медицинское наблюдение за контактными сотрудниками и обучающимися, уточнен прививочный анамнез детей и сотрудников. Непривитые контактные дети переведены на дистант», — сообщает пресс-служба мэрии. В администрации отметили, что заболевший ученик не был привит. Ранее URA.RU сообщало, что в школе Нижневартовска обнаружен очаг кори. Заболел ученик седьмого класса.

В школе №10 Нижневартовска (ХМАО) началась вакцинация непривитых учеников из-за случая заболевания корью. До ее окончания школьники будут учиться дистанционно, сообщает пресс-служба мэрии Нижневартовска. «На данный момент в школе №10 организован ряд профилактических мероприятий: утренний фильтр, медицинское наблюдение за контактными сотрудниками и обучающимися, уточнен прививочный анамнез детей и сотрудников. Непривитые контактные дети переведены на дистант», — сообщает пресс-служба мэрии. В администрации отметили, что заболевший ученик не был привит. Ранее URA.RU сообщало, что в школе Нижневартовска обнаружен очаг кори. Заболел ученик седьмого класса.