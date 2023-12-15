В школе Нижневартовска вакцинируют учеников из-за случая заболевания корью

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Ученики вернутся к очным занятиям после вакцинации Фото:

В школе №10 Нижневартовска (ХМАО) началась вакцинация непривитых учеников из-за случая заболевания корью. До ее окончания школьники будут учиться дистанционно, сообщает пресс-служба мэрии Нижневартовска.

«На данный момент в школе №10 организован ряд профилактических мероприятий: утренний фильтр, медицинское наблюдение за контактными сотрудниками и обучающимися, уточнен прививочный анамнез детей и сотрудников. Непривитые контактные дети переведены на дистант», — сообщает пресс-служба мэрии. В администрации отметили, что заболевший ученик не был привит.

Ранее URA.RU сообщало, что в школе Нижневартовска обнаружен очаг кори. Заболел ученик седьмого класса.

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В школе №10 Нижневартовска (ХМАО) началась вакцинация непривитых учеников из-за случая заболевания корью. До ее окончания школьники будут учиться дистанционно, сообщает пресс-служба мэрии Нижневартовска. «На данный момент в школе №10 организован ряд профилактических мероприятий: утренний фильтр, медицинское наблюдение за контактными сотрудниками и обучающимися, уточнен прививочный анамнез детей и сотрудников. Непривитые контактные дети переведены на дистант», — сообщает пресс-служба мэрии. В администрации отметили, что заболевший ученик не был привит. Ранее URA.RU сообщало, что в школе Нижневартовска обнаружен очаг кори. Заболел ученик седьмого класса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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