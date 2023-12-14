В школе Нижневартовска обнаружен очаг кори

14 декабря 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Из-за очага кори ученики школы в Нижневартовске закреплены за своими классами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе Нижневартовска обнаружен очаг кори. Ученики закреплены за своими классами, а родителям запрещено посещать школу. «Все на карантине, родителям нельзя посещать школу, дети закреплены за классом, все уроки проходят в одном классе. Заболел ученик седьмого класса», — сообщает N1 со ссылкой на источник. СМИ сообщает, что аналогичная ситуация возникла в гимназии №2. URA.RU запросило комментарий в департаменте образования. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что школьников Нижневартовска отправили на дистант из-за кори. Болезнь обнаружили у младшеклассника.

В школе Нижневартовска обнаружен очаг кори. Ученики закреплены за своими классами, а родителям запрещено посещать школу. «Все на карантине, родителям нельзя посещать школу, дети закреплены за классом, все уроки проходят в одном классе. Заболел ученик седьмого класса», — сообщает N1 со ссылкой на источник. СМИ сообщает, что аналогичная ситуация возникла в гимназии №2. URA.RU запросило комментарий в департаменте образования. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что школьников Нижневартовска отправили на дистант из-за кори. Болезнь обнаружили у младшеклассника.