В школе Нижневартовска обнаружен очаг кори

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Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
Из-за очага кори ученики школы в Нижневартовске закреплены за своими классами Фото:

В школе Нижневартовска обнаружен очаг кори. Ученики закреплены за своими классами, а родителям запрещено посещать школу.

«Все на карантине, родителям нельзя посещать школу, дети закреплены за классом, все уроки проходят в одном классе. Заболел ученик седьмого класса», — сообщает N1 со ссылкой на источник. СМИ сообщает, что аналогичная ситуация возникла в гимназии №2.

URA.RU запросило комментарий в департаменте образования. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что школьников Нижневартовска отправили на дистант из-за кори. Болезнь обнаружили у младшеклассника.

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В школе Нижневартовска обнаружен очаг кори. Ученики закреплены за своими классами, а родителям запрещено посещать школу. «Все на карантине, родителям нельзя посещать школу, дети закреплены за классом, все уроки проходят в одном классе. Заболел ученик седьмого класса», — сообщает N1 со ссылкой на источник. СМИ сообщает, что аналогичная ситуация возникла в гимназии №2. URA.RU запросило комментарий в департаменте образования. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство сообщало, что школьников Нижневартовска отправили на дистант из-за кори. Болезнь обнаружили у младшеклассника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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