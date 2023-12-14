14 декабря 2023

В Новом Уренгое за неуплату 54 штрафов арестовали автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация автомобилей. Тюмень, эвакуатор, эвакуация машины
Иномарка владельца арестована судебными приставами Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) поймали водителя, который не оплатил 54 штрафа за нарушение Правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила более 47 тысяч рублей. Автомобиль арестован судебными приставами, сообщает ГИБДД региона.

«Сотрудники Госавтоинспекции выявили автовладельца, у которого накопилось 54 неоплаченных административных штрафа за нарушение Правил дорожного движения на сумму более 47 тысяч рублей. Иномарка владельца была арестована судебными приставами», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО.

Нарушителя выявили сотрудники ГАИ. В связи с имеющейся задолженностью было возбуждено исполнительное производство.

В Ноябрьске работники Госавтоинспекции оштрафовали водителя автобуса. Он управлял транспортом, несмотря на лишение водительских прав.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) поймали водителя, который не оплатил 54 штрафа за нарушение Правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила более 47 тысяч рублей. Автомобиль арестован судебными приставами, сообщает ГИБДД региона. «Сотрудники Госавтоинспекции выявили автовладельца, у которого накопилось 54 неоплаченных административных штрафа за нарушение Правил дорожного движения на сумму более 47 тысяч рублей. Иномарка владельца была арестована судебными приставами», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО. Нарушителя выявили сотрудники ГАИ. В связи с имеющейся задолженностью было возбуждено исполнительное производство. В Ноябрьске работники Госавтоинспекции оштрафовали водителя автобуса. Он управлял транспортом, несмотря на лишение водительских прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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