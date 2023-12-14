В Новом Уренгое за неуплату 54 штрафов арестовали автомобиль

В Новом Уренгое (ЯНАО) поймали водителя, который не оплатил 54 штрафа за нарушение Правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила более 47 тысяч рублей. Автомобиль арестован судебными приставами, сообщает ГИБДД региона.
«Сотрудники Госавтоинспекции выявили автовладельца, у которого накопилось 54 неоплаченных административных штрафа за нарушение Правил дорожного движения на сумму более 47 тысяч рублей. Иномарка владельца была арестована судебными приставами», — говорится в telegram-канале Госавтоинспекции ЯНАО.
Нарушителя выявили сотрудники ГАИ. В связи с имеющейся задолженностью было возбуждено исполнительное производство.
В Ноябрьске работники Госавтоинспекции оштрафовали водителя автобуса. Он управлял транспортом, несмотря на лишение водительских прав.
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