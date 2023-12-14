В ЯНАО наказали водителя автобуса, который подверг опасности жизнь пассажиров

В Ноябрьске (ЯНАО) работники Госавтоинспекции оштрафовали водителя автобуса, который управлял им, будучи лишенным прав. Тем самым, водитель подвергал опасности жизнь пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.
«Инспекторы ДПС во время патрулирования остановили водителя автобуса, допустившего нарушение ПДД. При проверке документов выяснилось, что мужчина в сентябре лишен права управления транспортными средствами. Также автоинспекторами установлено, что водитель управлял автобусом без пройденного технического осмотра, с отсутствием тахографа и страхового полиса „ОСАГО“», — сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО на официальном сайте.
По совокупности нарушений на водителя составлены административные протоколы, общая сумма штрафов составила более 30 тысяч рублей. Также был наложен административный штраф на юридических лиц предприятия-перевозчика. Им предстоит выплатить 50 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что в Муравленко на год лишили прав водителя легкового автомобиля. Он сбил собаку и скрылся с места ДТП.
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