Диетолог раскрыла, какой алкоголь сильнее всего влияет на вес

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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
Больше всего калорий содержится в крепком алкоголе Фото:

Спиртные напитки даже в небольших количествах могут приводить к накоплению лишних килограммов. Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, какой алкоголь безопасен, а какой влияет на вес.

«Если говорить про количество калорий, то более или менее допустимо употребление красного и белого вина. Причем оно должно быть сухим или полусухим. Полусладкое, сладкое и крепленое вино — это совершенно „не диетические“ напитки. Если вы хотите похудеть, то придется отказаться от них», — посоветовала слушателям Анна Белоусова в интервью радио Sputnik. По ее мнению, спиртные напитки очень калорийны, к тому же стимулируют аппетит и провоцирует хронические заболевания. Больше всего калорий содержится в крепком алкоголе.

Диетолог поясняет, что крепкие напитки, как жиры, обладают высокой калорийностью, плюс они часто употребляются с закуской не менее калорийной. Не отстает по калорийности и пиво. Несмотря на низкую калорийность самого пива, его пьют больших количествах и закусывают высококалорийными продуктами. Более-менее нейтральны в этом плане сухие и полусухие вина, считает она.

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Спиртные напитки даже в небольших количествах могут приводить к накоплению лишних килограммов. Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, какой алкоголь безопасен, а какой влияет на вес. «Если говорить про количество калорий, то более или менее допустимо употребление красного и белого вина. Причем оно должно быть сухим или полусухим. Полусладкое, сладкое и крепленое вино — это совершенно „не диетические“ напитки. Если вы хотите похудеть, то придется отказаться от них», — посоветовала слушателям Анна Белоусова в интервью радио Sputnik. По ее мнению, спиртные напитки очень калорийны, к тому же стимулируют аппетит и провоцирует хронические заболевания. Больше всего калорий содержится в крепком алкоголе. Диетолог поясняет, что крепкие напитки, как жиры, обладают высокой калорийностью, плюс они часто употребляются с закуской не менее калорийной. Не отстает по калорийности и пиво. Несмотря на низкую калорийность самого пива, его пьют больших количествах и закусывают высококалорийными продуктами. Более-менее нейтральны в этом плане сухие и полусухие вина, считает она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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