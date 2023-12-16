Диетолог раскрыла, какой алкоголь сильнее всего влияет на вес

16 декабря 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Больше всего калорий содержится в крепком алкоголе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спиртные напитки даже в небольших количествах могут приводить к накоплению лишних килограммов. Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, какой алкоголь безопасен, а какой влияет на вес. «Если говорить про количество калорий, то более или менее допустимо употребление красного и белого вина. Причем оно должно быть сухим или полусухим. Полусладкое, сладкое и крепленое вино — это совершенно „не диетические“ напитки. Если вы хотите похудеть, то придется отказаться от них», — посоветовала слушателям Анна Белоусова в интервью радио Sputnik . По ее мнению, спиртные напитки очень калорийны, к тому же стимулируют аппетит и провоцирует хронические заболевания. Больше всего калорий содержится в крепком алкоголе. Диетолог поясняет, что крепкие напитки, как жиры, обладают высокой калорийностью, плюс они часто употребляются с закуской не менее калорийной. Не отстает по калорийности и пиво. Несмотря на низкую калорийность самого пива, его пьют больших количествах и закусывают высококалорийными продуктами. Более-менее нейтральны в этом плане сухие и полусухие вина, считает она.

Спиртные напитки даже в небольших количествах могут приводить к накоплению лишних килограммов. Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, какой алкоголь безопасен, а какой влияет на вес. «Если говорить про количество калорий, то более или менее допустимо употребление красного и белого вина. Причем оно должно быть сухим или полусухим. Полусладкое, сладкое и крепленое вино — это совершенно „не диетические“ напитки. Если вы хотите похудеть, то придется отказаться от них», — посоветовала слушателям Анна Белоусова в интервью радио Sputnik. По ее мнению, спиртные напитки очень калорийны, к тому же стимулируют аппетит и провоцирует хронические заболевания. Больше всего калорий содержится в крепком алкоголе. Диетолог поясняет, что крепкие напитки, как жиры, обладают высокой калорийностью, плюс они часто употребляются с закуской не менее калорийной. Не отстает по калорийности и пиво. Несмотря на низкую калорийность самого пива, его пьют больших количествах и закусывают высококалорийными продуктами. Более-менее нейтральны в этом плане сухие и полусухие вина, считает она.