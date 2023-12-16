Россия нашла способ обойти часть санкций Запада

Россия нашла способ платить взносы в ООН и другие международные организации

17 декабря 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

Россия нашла способ платить взносы в ООН, чтобы не лишиться права голоса Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия нашла способ обойти часть западных санкций, выработав механизм перечисления российских средств в международные структуры, такие как ООН и другие. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. «На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро», — сказал Петр Ильичев в разговоре с РИА Новости. Он напомнил, что в прошлом году страна столкнулась с трудностями в переводе этих средств в бюджеты международных организаций из-за санкционных ограничений. Страны, входящие в ООН, должны платить ежегодные взносы. Если они не выплачиваются, член организации лишается права голоса при принятии решений в Генассамблеи ООН. В марте 2022 года Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию евровые банкноты. При этом ограничение касалось только правительственных структур.

Россия нашла способ обойти часть западных санкций, выработав механизм перечисления российских средств в международные структуры, такие как ООН и другие. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. «На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро», — сказал Петр Ильичев в разговоре с РИА Новости. Он напомнил, что в прошлом году страна столкнулась с трудностями в переводе этих средств в бюджеты международных организаций из-за санкционных ограничений. Страны, входящие в ООН, должны платить ежегодные взносы. Если они не выплачиваются, член организации лишается права голоса при принятии решений в Генассамблеи ООН. В марте 2022 года Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию евровые банкноты. При этом ограничение касалось только правительственных структур.