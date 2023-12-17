Пьяный сибиряк попытался сломать литеру «Z» под камерами ФСБ. Видео

17 декабря 2023 в 21:29 Размер текста - 17 +

С Иваном проводит разговор полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяный житель Красноярска Иван решил снести литеру «Z» в центре города. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. По данным канала, действие происходило под камерами управлений ФСБ и МВД. «Красноярец решил снести „Z“. Свою крутость непризнанный боец улицы показал прямо под камерами местного управления ФСБ», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ивана задержали, с ним проводят разговор сотрудники полиции.

Пьяный житель Красноярска Иван решил снести литеру «Z» в центре города. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. По данным канала, действие происходило под камерами управлений ФСБ и МВД. «Красноярец решил снести „Z“. Свою крутость непризнанный боец улицы показал прямо под камерами местного управления ФСБ», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ивана задержали, с ним проводят разговор сотрудники полиции.