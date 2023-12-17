С Иваном проводит разговор полиция
Пьяный житель Красноярска Иван решил снести литеру «Z» в центре города. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. По данным канала, действие происходило под камерами управлений ФСБ и МВД.
«Красноярец решил снести „Z“. Свою крутость непризнанный боец улицы показал прямо под камерами местного управления ФСБ», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ивана задержали, с ним проводят разговор сотрудники полиции.
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