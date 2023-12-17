Пьяный сибиряк попытался сломать литеру «Z» под камерами ФСБ. Видео

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
С Иваном проводит разговор полиция Фото:

Пьяный житель Красноярска Иван решил снести литеру «Z» в центре города. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. По данным канала, действие происходило под камерами управлений ФСБ и МВД.

«Красноярец решил снести „Z“. Свою крутость непризнанный боец улицы показал прямо под камерами местного управления ФСБ», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ивана задержали, с ним проводят разговор сотрудники полиции.

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Пьяный житель Красноярска Иван решил снести литеру «Z» в центре города. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. По данным канала, действие происходило под камерами управлений ФСБ и МВД. «Красноярец решил снести „Z“. Свою крутость непризнанный боец улицы показал прямо под камерами местного управления ФСБ», — говорится в сообщении. По данным канала, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Ивана задержали, с ним проводят разговор сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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