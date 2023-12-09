В Екатеринбурге после драки в баре задержали мужчину с пистолетом

10 декабря 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Травматический пистолет у задержанного изъяли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге после драки в Pushkin Bar сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину и изъяли у него травматический пистолет. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «На место выезжали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Был задержан и доставлен в территориальный ОВД для выяснения всех обстоятельств местный житель 1992 года рождения, ранее не судимый. У него был изъят травматический пистолет», — сообщили в ведомстве. Сейчас по данному факту ведется проверка, по итогу которой будет принято процессуальное решение. Конфликт в Pushkin Bar произошел ночью 10 декабря. По словам очевидцев, сначала была просто драка, а позже раздался хлопок, похожий на звук выстрела. Посетители заведения спрятались на кухне. Отмечается, что гости об огнестрельных ранениях не сообщали.

В Екатеринбурге после драки в Pushkin Bar сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину и изъяли у него травматический пистолет. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «На место выезжали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Был задержан и доставлен в территориальный ОВД для выяснения всех обстоятельств местный житель 1992 года рождения, ранее не судимый. У него был изъят травматический пистолет», — сообщили в ведомстве. Сейчас по данному факту ведется проверка, по итогу которой будет принято процессуальное решение. Конфликт в Pushkin Bar произошел ночью 10 декабря. По словам очевидцев, сначала была просто драка, а позже раздался хлопок, похожий на звук выстрела. Посетители заведения спрятались на кухне. Отмечается, что гости об огнестрельных ранениях не сообщали.