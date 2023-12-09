09 декабря 2023

В Екатеринбурге после драки в баре задержали мужчину с пистолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Травматический пистолет у задержанного изъяли Фото:

В Екатеринбурге после драки в Pushkin Bar сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину и изъяли у него травматический пистолет. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«На место выезжали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Был задержан и доставлен в территориальный ОВД для выяснения всех обстоятельств местный житель 1992 года рождения, ранее не судимый. У него был изъят травматический пистолет», — сообщили в ведомстве. Сейчас по данному факту ведется проверка, по итогу которой будет принято процессуальное решение.

Конфликт в Pushkin Bar произошел ночью 10 декабря. По словам очевидцев, сначала была просто драка, а позже раздался хлопок, похожий на звук выстрела. Посетители заведения спрятались на кухне. Отмечается, что гости об огнестрельных ранениях не сообщали.

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В Екатеринбурге после драки в Pushkin Bar сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину и изъяли у него травматический пистолет. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «На место выезжали сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Был задержан и доставлен в территориальный ОВД для выяснения всех обстоятельств местный житель 1992 года рождения, ранее не судимый. У него был изъят травматический пистолет», — сообщили в ведомстве. Сейчас по данному факту ведется проверка, по итогу которой будет принято процессуальное решение. Конфликт в Pushkin Bar произошел ночью 10 декабря. По словам очевидцев, сначала была просто драка, а позже раздался хлопок, похожий на звук выстрела. Посетители заведения спрятались на кухне. Отмечается, что гости об огнестрельных ранениях не сообщали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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