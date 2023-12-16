СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских в Москве

16 декабря 2023 в 22:35 Размер текста - 17 +

Шесть мигрантов уже доставлены в подразделение СК Москвы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники Следственного комитета по Москве в ходе расследования уголовного дела установили причастность 11 мигрантов к совершению противоправных действий в отношении сотрудников полиции. Шесть из них уже доставлены в подразделения СК. Об этом сообщает столичное ГСУ СК. «В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 11 лиц, 6 из которых доставлены в подразделение столичного СК», — заявили в Следственном комитете . Известно, что на данный момент мигрантов допрашивают. Также установлены личности остальных участников противоправных действий. Предпринимаются меры, чтобы доставить их в следственные органы. Ранее сообщалось, что в Москве МВД задержало свыше 80 мигрантов на рынке «Садовод». Один из них попытался скрыться от полиции на автомобиле, при этом протащив несколько метров за транспортным средством сотрудника правоохранительных органов. Остальные мигранты попытались оттеснить полицейского от нарушителя. Стычка началась с того, что мигрант отказался предъявлять документы. Подозреваемого в драке отправили в СИЗО до 16 февраля. Свою вину он не признает, передает «Национальная служба новостей».

Сотрудники Следственного комитета по Москве в ходе расследования уголовного дела установили причастность 11 мигрантов к совершению противоправных действий в отношении сотрудников полиции. Шесть из них уже доставлены в подразделения СК. Об этом сообщает столичное ГСУ СК. «В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 11 лиц, 6 из которых доставлены в подразделение столичного СК», — заявили в Следственном комитете. Известно, что на данный момент мигрантов допрашивают. Также установлены личности остальных участников противоправных действий. Предпринимаются меры, чтобы доставить их в следственные органы. Ранее сообщалось, что в Москве МВД задержало свыше 80 мигрантов на рынке «Садовод». Один из них попытался скрыться от полиции на автомобиле, при этом протащив несколько метров за транспортным средством сотрудника правоохранительных органов. Остальные мигранты попытались оттеснить полицейского от нарушителя. Стычка началась с того, что мигрант отказался предъявлять документы. Подозреваемого в драке отправили в СИЗО до 16 февраля. Свою вину он не признает, передает «Национальная служба новостей».