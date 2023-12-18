Мишустин посетил экспозицию о ключевых достижениях российских регионов

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Росреестр посетил М.В. Мишустин, мишустин михаил
Михаил Мишустин оценил достижения российских регионов Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Во время визита он оценил экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов, в том числе Свердловской и Челябинской областей.

«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из других стран СНГ посетил выставку-форум „Россия“, которая проходится на ВДНХ. Они осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области. <…> Далее премьеры проследовали к экспозиции Челябинской области», — передает ТАСС.

Ключевая идея стенда Свердловской области заключалась в том, чтобы показать развитие этой территории через призму промышленности — от Демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений. Экспозиция Челябинской области была вдохновлена слоганом «Все начинается с человека и его мечты». Она оказалась более разнообразной и показала регион с разных сторон: промышленной, культурной, спортивной и не только. Стенды, знакомящие зрителей с историей Санкт-Петербурга делали акцент на инновационной и научной составляющей города. Ленинградская область представила на выставке достижения в ключевых отраслях российской экономики.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Это масштабное мероприятие, которое демонстрирует достижения страны в различных аспектах. Российский президент Владимир Путин посещал выставку уже два раза.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. Во время визита он оценил экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов, в том числе Свердловской и Челябинской областей. «Председатель правительства РФ Михаил Мишустин вместе с коллегами из других стран СНГ посетил выставку-форум „Россия“, которая проходится на ВДНХ. Они осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях российских регионов. Обход начался со стенда Свердловской области. <…> Далее премьеры проследовали к экспозиции Челябинской области», — передает ТАСС. Ключевая идея стенда Свердловской области заключалась в том, чтобы показать развитие этой территории через призму промышленности — от Демидовских заводов до современных и будущих научно-технических достижений. Экспозиция Челябинской области была вдохновлена слоганом «Все начинается с человека и его мечты». Она оказалась более разнообразной и показала регион с разных сторон: промышленной, культурной, спортивной и не только. Стенды, знакомящие зрителей с историей Санкт-Петербурга делали акцент на инновационной и научной составляющей города. Ленинградская область представила на выставке достижения в ключевых отраслях российской экономики. Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Это масштабное мероприятие, которое демонстрирует достижения страны в различных аспектах. Российский президент Владимир Путин посещал выставку уже два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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