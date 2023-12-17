Путин второй раз посетил выставку «Россия»

Павел Зарубин опубликовал кадры с посещения Путиным выставки на ВДНХ
Президент России Владимир Путин второй раз прибыл на выставку «Россия» на ВДНХ. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Путин снова приехал на выставку „Россия“», — сообщил Зарубин в своем
Ранее, 4 декабря, Путин впервые посетил выставку «Россия». Он назвал Россию страной для добровольцев и наградил лучшего волонтера 2023 года. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ. По его словам, экспозиции выставки будут обновляться.
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