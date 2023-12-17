Путин второй раз посетил выставку «Россия»

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Павел Зарубин опубликовал кадры с посещения Путиным выставки на ВДНХ Фото:

Президент России Владимир Путин второй раз прибыл на выставку «Россия» на ВДНХ. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Путин снова приехал на выставку „Россия“», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Глава государства приехал выступить на съезде партии «Единая Россия», который проходит на этой площадке.

Ранее, 4 декабря, Путин впервые посетил выставку «Россия». Он назвал Россию страной для добровольцев и наградил лучшего волонтера 2023 года. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ. По его словам, экспозиции выставки будут обновляться.

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Президент России Владимир Путин второй раз прибыл на выставку «Россия» на ВДНХ. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин. «Путин снова приехал на выставку „Россия“», — сообщил Зарубин в своем telegram-канале. Глава государства приехал выступить на съезде партии «Единая Россия», который проходит на этой площадке. Ранее, 4 декабря, Путин впервые посетил выставку «Россия». Он назвал Россию страной для добровольцев и наградил лучшего волонтера 2023 года. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравилась выставка «Россия» на ВДНХ. По его словам, экспозиции выставки будут обновляться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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