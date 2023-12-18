Ксения Бородина спустя 19 лет ушла с проекта «Дом-2»

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что покинула реалити-шоу «Дом-2», в котором она участвовала 19 лет. Об этом она заявила в своих соцсетях.
«Да, я ушла. Решение далось очень нелегко, но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много», — заявила Бородина в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Она выразила благодарность за опыт и отметила, что надо идти дальше.
Ранее Бородина заявила, что у нее нет времени участвовать в «Дом-2» из-за частных перелетов, передают «
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