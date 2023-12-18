Ксения Бородина спустя 19 лет ушла с проекта «Дом-2»

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, бородина ксения
Ксения Бородина поблагодарила за опыт, который получила на шоу Фото:

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что покинула реалити-шоу «Дом-2», в котором она участвовала 19 лет. Об этом она заявила в своих соцсетях.

«Да, я ушла. Решение далось очень нелегко, но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много», — заявила Бородина в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Она выразила благодарность за опыт и отметила, что надо идти дальше.

Ранее Бородина заявила, что у нее нет времени участвовать в «Дом-2» из-за частных перелетов, передают «Дни.ру». Она добавила, что хочет развиваться и двигаться дальше.

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Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что покинула реалити-шоу «Дом-2», в котором она участвовала 19 лет. Об этом она заявила в своих соцсетях. «Да, я ушла. Решение далось очень нелегко, но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много», — заявила Бородина в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Она выразила благодарность за опыт и отметила, что надо идти дальше. Ранее Бородина заявила, что у нее нет времени участвовать в «Дом-2» из-за частных перелетов, передают «Дни.ру». Она добавила, что хочет развиваться и двигаться дальше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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