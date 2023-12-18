В Курганской области бизнесменам дают льготные кредиты на приобретение франшиз

Курганские власти открыли для бизнеса льготные кредиты на покупку франшиз
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские бизнесмены получили новый вид микрозайма Фото:

В Курганской области коммерсанты могут получить льготный микрозайм для приобретения франшизы. Об этом сообщили в правительстве региона.

«В регионе появился новый микрозайм — на приобретение франшизы и оплату единовременного стартового взноса за вход в бизнес», — информирует telegram-канал правительства Курганской области. Кредит можно взять на срок до трех лет под 5% годовых.

Максимальная стоимость микрозайма — пять млн рублей. Деньги можно потратить на оборудование, покупку сырья, затраты на вхождение в бизнес. Новый кредит появился по поручению губернатора региона Вадима Шумкова. Его предоставляет «Фонд микрофинансирования Курганской области».

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В Курганской области коммерсанты могут получить льготный микрозайм для приобретения франшизы. Об этом сообщили в правительстве региона. «В регионе появился новый микрозайм — на приобретение франшизы и оплату единовременного стартового взноса за вход в бизнес», — информирует telegram-канал правительства Курганской области. Кредит можно взять на срок до трех лет под 5% годовых. Максимальная стоимость микрозайма — пять млн рублей. Деньги можно потратить на оборудование, покупку сырья, затраты на вхождение в бизнес. Новый кредит появился по поручению губернатора региона Вадима Шумкова. Его предоставляет «Фонд микрофинансирования Курганской области».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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