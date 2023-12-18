В Курганской области бизнесменам дают льготные кредиты на приобретение франшиз

Курганские власти открыли для бизнеса льготные кредиты на покупку франшиз

18 декабря 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Курганские бизнесмены получили новый вид микрозайма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области коммерсанты могут получить льготный микрозайм для приобретения франшизы. Об этом сообщили в правительстве региона. «В регионе появился новый микрозайм — на приобретение франшизы и оплату единовременного стартового взноса за вход в бизнес», — информирует telegram-канал правительства Курганской области. Кредит можно взять на срок до трех лет под 5% годовых. Максимальная стоимость микрозайма — пять млн рублей. Деньги можно потратить на оборудование, покупку сырья, затраты на вхождение в бизнес. Новый кредит появился по поручению губернатора региона Вадима Шумкова. Его предоставляет «Фонд микрофинансирования Курганской области».

В Курганской области коммерсанты могут получить льготный микрозайм для приобретения франшизы. Об этом сообщили в правительстве региона. «В регионе появился новый микрозайм — на приобретение франшизы и оплату единовременного стартового взноса за вход в бизнес», — информирует telegram-канал правительства Курганской области. Кредит можно взять на срок до трех лет под 5% годовых. Максимальная стоимость микрозайма — пять млн рублей. Деньги можно потратить на оборудование, покупку сырья, затраты на вхождение в бизнес. Новый кредит появился по поручению губернатора региона Вадима Шумкова. Его предоставляет «Фонд микрофинансирования Курганской области».