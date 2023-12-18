В Курганской области бизнесменам дают льготные кредиты на приобретение франшиз

В Курганской области коммерсанты могут получить льготный микрозайм для приобретения франшизы. Об этом сообщили в правительстве региона.
«В регионе появился новый микрозайм — на приобретение франшизы и оплату единовременного стартового взноса за вход в бизнес», — информирует telegram-канал правительства Курганской области. Кредит можно взять на срок до трех лет под 5% годовых.
Максимальная стоимость микрозайма — пять млн рублей. Деньги можно потратить на оборудование, покупку сырья, затраты на вхождение в бизнес. Новый кредит появился по поручению губернатора региона Вадима Шумкова. Его предоставляет «Фонд микрофинансирования Курганской области».
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.