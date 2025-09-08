Россиян предупредили о резком подорожании свинины

Экономист Суетин: свинина в России вырастет в цене на 10-15%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экономист предупредил о подорожании цен на свинину на 5–10%
Экономист предупредил о подорожании цен на свинину на 5–10% Фото:

Цены на свинину в российских магазинах вырастут на 5–10% до конца 2025 года по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.

«Спрос россиян на мясо растет, увеличивается себестоимость производства свинины, снижаются объемы производства», — приводит слова Суетина «Газета.Ru». Он также добавил, что повышается экспорт свинины в натуральном и стоимостном выражении.

Экономист также обратил внимание на тенденцию к сокращению поголовья скота в России с 2024 года. К концу прошлого года численность свиней снизилась до 27,8 млн голов. Он уточнил, что доля фермерских хозяйств в отрасли по-прежнему невелика, а значение личных подсобных хозяйств продолжает уменьшаться.

Ранее на фоне роста цен на мясную продукцию депутаты и эксперты рекомендовали россиянам переходить на более доступные источники белка, такие как мясо птицы, подчеркивая его низкую стоимость по сравнению с другими видами мяса. Производители продуктов выражали опасения по поводу возможного регулирования цен, а временное снижение инфляции в отрасли связывали с краткосрочными факторами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на свинину в российских магазинах вырастут на 5–10% до конца 2025 года по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин. «Спрос россиян на мясо растет, увеличивается себестоимость производства свинины, снижаются объемы производства», — приводит слова Суетина «Газета.Ru». Он также добавил, что повышается экспорт свинины в натуральном и стоимостном выражении. Экономист также обратил внимание на тенденцию к сокращению поголовья скота в России с 2024 года. К концу прошлого года численность свиней снизилась до 27,8 млн голов. Он уточнил, что доля фермерских хозяйств в отрасли по-прежнему невелика, а значение личных подсобных хозяйств продолжает уменьшаться. Ранее на фоне роста цен на мясную продукцию депутаты и эксперты рекомендовали россиянам переходить на более доступные источники белка, такие как мясо птицы, подчеркивая его низкую стоимость по сравнению с другими видами мяса. Производители продуктов выражали опасения по поводу возможного регулирования цен, а временное снижение инфляции в отрасли связывали с краткосрочными факторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...