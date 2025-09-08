Россиян предупредили о резком подорожании свинины

Цены на свинину в российских магазинах вырастут на 5–10% до конца 2025 года по сравнению с текущими показателями. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.
«Спрос россиян на мясо растет, увеличивается себестоимость производства свинины, снижаются объемы производства», — приводит слова Суетина «Газета.Ru». Он также добавил, что повышается экспорт свинины в натуральном и стоимостном выражении.
Экономист также обратил внимание на тенденцию к сокращению поголовья скота в России с 2024 года. К концу прошлого года численность свиней снизилась до 27,8 млн голов. Он уточнил, что доля фермерских хозяйств в отрасли по-прежнему невелика, а значение личных подсобных хозяйств продолжает уменьшаться.
Ранее на фоне роста цен на мясную продукцию депутаты и эксперты рекомендовали россиянам переходить на более доступные источники белка, такие как мясо птицы, подчеркивая его низкую стоимость по сравнению с другими видами мяса. Производители продуктов выражали опасения по поводу возможного регулирования цен, а временное снижение инфляции в отрасли связывали с краткосрочными факторами.
