Медведев обвинил Финляндию к подготовке войны с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в проведении конфронтационного курса и подготовке к возможному военному конфликту с Россией. Выступление опубликовано в его авторской колонке для агентства ТАСС, озаглавленной «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».
«После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», — написал Медведев. Он особо подчеркнул, что Североатлантический альянс «всецело вовлечен» в процессы милитаризации Финляндии. Медведев заявил, что НАТО в настоящее время активно осваивает все пять операционных сред Финляндии: сушу, море, воздух, космос и киберпространство. По словам замглавы Совбеза РФ, наблюдается существенное усиление военной активности на территории страны.
Медведев обратил внимание на создание штабных структур и развертывание новых военных объектов в непосредственной близости от российской границы. Речь идет о формировании передовых сухопутных сил альянса НАТО в Лапландии. В случае изменения оперативной обстановки численность этих подразделений может быть увеличена до полноценной бригады — порядка пяти тысяч военнослужащих. Заместитель председателя Совбеза РФ также сообщил о развертывании штаба командования сухопутного компонента корпусного уровня объединенных вооруженных сил НАТО в городе Миккели. Кроме того, он отметил появление новых военных гарнизонов в населенном пункте Ивало, который расположен всего в 40 километрах от российской территории.
