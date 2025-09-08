Генпрокуратура выявила злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ

Ресурсные и обслуживающие организации в России включают в тарифы ЖКХ необоснованные расходы, такие как корпоративные мероприятия и покупку дорогих автомобилей. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«Прокурорами выявляются случаи, когда в тарифные решения необоснованно включаются ранее учтенные затраты, а также расходы, прямо не связанные с оказанием коммунальных услуг», — подчеркнул Краснов в интервью РБК. По его словам, в тарифы включаются затраты на оплату корпоративов, онлайн-тренингов, командировок сотрудников и даже проезда к местам отдыха их семей.
По словам Краснова, следует устранить подобные нарушения: необходимо убрать те неприятные моменты, когда в тарифы включаются, например, приобретение автомобилей представительского класса, проведение обучающих семинаров с выездом в другие регионы с полной оплатой и тому подобное. Ведомство уже добилось корректировки тарифов ЖКХ на сумму свыше 5,7 млрд рублей.
Краснов также поручил прокурорам усилить надзор за организациями, допускающими такие злоупотребления. «Я поручил прокурорам за всеми такими „любителями начислений“ обеспечить пристальный надзор и давать принципиальную оценку любым фактам злоупотреблений», — добавил он.
Ранее сообщалось, что мошенники прибегают к использованию фальшивых квитанций с QR-кодами для хищения денежных средств и получения доступа к личным данным граждан, распространяя сведения о фиктивных задолженностях по коммунальным услугам. Преступники размещают в почтовых ящиках жителей поддельные платежные документы, в которых содержится информация о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги. В таких квитанциях размещен QR-код, при оплате по которому денежные средства поступают непосредственно на счета злоумышленников.
