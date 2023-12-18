18 декабря 2023

СК взялся за дело екатеринбурженки, прожившей 13 лет среди могильных крестов

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, следственный комитет, автомобиль, комитет, ск, следственный
СК примет обоснованное процессуальное решение Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по делу 13-летней девочки, которая провела всю жизнь среди могильных крестов в квартире, не получая школьного образования. Информация об этом появилась в пресс-службе ведомства.

«СУ СКР организована процессуальная проверка сообщения о совершении в квартире дома по улице Кишиневской местной жительницей противоправных действий в отношении своей 13-летней дочери. Проверяется предварительная информация о том, что малолетней девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход (не было должного питания, одежды), что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Также мать на протяжении 13 лет приносила в квартиру к ребенку кресты и еду с кладбища.

В ходе проверки СК выясняют обстоятельства, в том числе причины и условия, которые могли способствовать произошедшему. «Будет даваться правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики», — отметили в пресс-службе ведомства.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по делу 13-летней девочки, которая провела всю жизнь среди могильных крестов в квартире, не получая школьного образования. Информация об этом появилась в пресс-службе ведомства. «СУ СКР организована процессуальная проверка сообщения о совершении в квартире дома по улице Кишиневской местной жительницей противоправных действий в отношении своей 13-летней дочери. Проверяется предварительная информация о том, что малолетней девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход (не было должного питания, одежды), что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Также мать на протяжении 13 лет приносила в квартиру к ребенку кресты и еду с кладбища. В ходе проверки СК выясняют обстоятельства, в том числе причины и условия, которые могли способствовать произошедшему. «Будет даваться правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики», — отметили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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