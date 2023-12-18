СК взялся за дело екатеринбурженки, прожившей 13 лет среди могильных крестов

19 декабря 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

СК примет обоснованное процессуальное решение Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Железнодорожном районе Екатеринбурга Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по делу 13-летней девочки, которая провела всю жизнь среди могильных крестов в квартире, не получая школьного образования. Информация об этом появилась в пресс-службе ведомства. «СУ СКР организована процессуальная проверка сообщения о совершении в квартире дома по улице Кишиневской местной жительницей противоправных действий в отношении своей 13-летней дочери. Проверяется предварительная информация о том, что малолетней девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход (не было должного питания, одежды), что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Также мать на протяжении 13 лет приносила в квартиру к ребенку кресты и еду с кладбища. В ходе проверки СК выясняют обстоятельства, в том числе причины и условия, которые могли способствовать произошедшему. «Будет даваться правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Железнодорожном районе Екатеринбурга Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку по делу 13-летней девочки, которая провела всю жизнь среди могильных крестов в квартире, не получая школьного образования. Информация об этом появилась в пресс-службе ведомства. «СУ СКР организована процессуальная проверка сообщения о совершении в квартире дома по улице Кишиневской местной жительницей противоправных действий в отношении своей 13-летней дочери. Проверяется предварительная информация о том, что малолетней девочке, проживавшей со своей матерью в антисанитарных условиях, длительное время не предоставлялся надлежащий уход (не было должного питания, одежды), что девочка никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать», — пишет telegram-канал «СУ СК России по Свердловской области». Также мать на протяжении 13 лет приносила в квартиру к ребенку кресты и еду с кладбища. В ходе проверки СК выясняют обстоятельства, в том числе причины и условия, которые могли способствовать произошедшему. «Будет даваться правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики», — отметили в пресс-службе ведомства.