В мире Украина Украину предупредили о самом страшном периоде конфликта Украинский военный Сиротюк: украинцев ждет самый страшный год конфликта 19 декабря 2023 в 06:00 Размер текста - 17 + Украинцев ждет новая волна мобилизации Фото: Министерство обороны Великобритании Сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сиротюк предупредил о том, что для украинцев 2024 год станет самым страшным за все время конфликта с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NTA. «Украинский народ ждут трудные времена, поскольку для достижения успеха на поле боя потребуется мобилизация почти всех граждан, пригодных к службе. Не факт, что война не может прийти на территории, которые сейчас мирные», — заявил Сиротюк. По мнению Сиротюка, в армию призовут даже тех уклонистов, кто привык прятаться за женскими юбками. Он добавил, что Украину ждет новая волна мобилизации. Член Верховной рады Украины Марьяна Безуглая ранее заявила, что депутаты готовят законопроект об усилении мобилизации, которым предусмотрено поражение в правах граждан, уклоняющихся от призыва. Она добавила, что государство будет защищать тех, кто сам готов пойти на фронт, передает RT. Сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сиротюк предупредил о том, что для украинцев 2024 год станет самым страшным за все время конфликта с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NTA. «Украинский народ ждут трудные времена, поскольку для достижения успеха на поле боя потребуется мобилизация почти всех граждан, пригодных к службе. Не факт, что война не может прийти на территории, которые сейчас мирные», — заявил Сиротюк. По мнению Сиротюка, в армию призовут даже тех уклонистов, кто привык прятаться за женскими юбками. Он добавил, что Украину ждет новая волна мобилизации. Член Верховной рады Украины Марьяна Безуглая ранее заявила, что депутаты готовят законопроект об усилении мобилизации, которым предусмотрено поражение в правах граждан, уклоняющихся от призыва. Она добавила, что государство будет защищать тех, кто сам готов пойти на фронт, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям