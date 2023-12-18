В Тюменской области осудили банду подростков-грабителей и их наставника

19 декабря 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Из трех преступников лишь один достиг совершеннолетия Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюменской области осудили банду, состоящую из 20-летнего тюменца и двух его несовершеннолетних подельников, которые дважды ограбили знакомого. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Викуловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего Никиты Горячего, обвиняемого в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений. Также сроки получили двое подростков. Все они признаны виновными в совершении грабежей группой лиц по предварительному сговору», — рассказали в пресс-службе. В конце 2022 года Горячий предложил своему несовершеннолетнему товарищу ограбить их общего знакомого. Они пришли в дом к жертве и потребовали у него 1000 рублей. Мужчина достал из-под матраса пакет с деньгами и отсчитал нужную сумму. Но, увидев остальные средства, банда забрала и их — в общей сложности 67 тысяч рублей. Спустя месяц грабители вернулись, взяв в долю еще одного подростка. Они выманили из дома брата потерпевшего, зашли к жертве и, угрожая ему насилием и применением огнестрельного оружия (которого у них не было), забрали чуть менее 3300 рублей. Суд приговорил Горячего к 3,5 года лишения свободы в колонии. Его юные подельники получили условные сроки в два и полтора года.

В Тюменской области осудили банду, состоящую из 20-летнего тюменца и двух его несовершеннолетних подельников, которые дважды ограбили знакомого. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Викуловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего Никиты Горячего, обвиняемого в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений. Также сроки получили двое подростков. Все они признаны виновными в совершении грабежей группой лиц по предварительному сговору», — рассказали в пресс-службе. В конце 2022 года Горячий предложил своему несовершеннолетнему товарищу ограбить их общего знакомого. Они пришли в дом к жертве и потребовали у него 1000 рублей. Мужчина достал из-под матраса пакет с деньгами и отсчитал нужную сумму. Но, увидев остальные средства, банда забрала и их — в общей сложности 67 тысяч рублей. Спустя месяц грабители вернулись, взяв в долю еще одного подростка. Они выманили из дома брата потерпевшего, зашли к жертве и, угрожая ему насилием и применением огнестрельного оружия (которого у них не было), забрали чуть менее 3300 рублей. Суд приговорил Горячего к 3,5 года лишения свободы в колонии. Его юные подельники получили условные сроки в два и полтора года.