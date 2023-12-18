ФСБ поймала женщину, помогавшую мигрантам незаконно работать в Тюменской области

Сотрудники Тюменского управления ФСБ пресекли деятельность женщины, которая устраивала фиктивные экзамены для мигрантов, тем самым помогая им получить документы для проживания и работы в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе силового ведомства.
«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена деятельность гражданки РФ, которая, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовала незаконное пребывание иностранных граждан на территории Тюменской области. За денежное вознаграждение она устраивала фиктивный прием комплексного экзамена для иностранцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
После прохождения фальшивых испытаний мигранты получали сертификаты. Благодаря этому им выдавали разрешения на временное проживание, вид на жительство либо патенты для работы в России.
Женщина обвиняется по статье об организации незаконной миграции в составе группы лиц. Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Правоохранители продолжают работать над делом, искать соучастников обвиняемой и выявлять другие эпизоды ее противоправной деятельности.
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