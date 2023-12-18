18 декабря 2023

ФСБ поймала женщину, помогавшую мигрантам незаконно работать в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
Женщина помогала мигрантам незаконно получать документы для работы в России (архивное фото) Фото:

Сотрудники Тюменского управления ФСБ пресекли деятельность женщины, которая устраивала фиктивные экзамены для мигрантов, тем самым помогая им получить документы для проживания и работы в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе силового ведомства.

«Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена деятельность гражданки РФ, которая, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовала незаконное пребывание иностранных граждан на территории Тюменской области. За денежное вознаграждение она устраивала фиктивный прием комплексного экзамена для иностранцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

После прохождения фальшивых испытаний мигранты получали сертификаты. Благодаря этому им выдавали разрешения на временное проживание, вид на жительство либо патенты для работы в России.

Женщина обвиняется по статье об организации незаконной миграции в составе группы лиц. Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Правоохранители продолжают работать над делом, искать соучастников обвиняемой и выявлять другие эпизоды ее противоправной деятельности.

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Сотрудники Тюменского управления ФСБ пресекли деятельность женщины, которая устраивала фиктивные экзамены для мигрантов, тем самым помогая им получить документы для проживания и работы в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе силового ведомства. «Сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена деятельность гражданки РФ, которая, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовала незаконное пребывание иностранных граждан на территории Тюменской области. За денежное вознаграждение она устраивала фиктивный прием комплексного экзамена для иностранцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе. После прохождения фальшивых испытаний мигранты получали сертификаты. Благодаря этому им выдавали разрешения на временное проживание, вид на жительство либо патенты для работы в России. Женщина обвиняется по статье об организации незаконной миграции в составе группы лиц. Ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Правоохранители продолжают работать над делом, искать соучастников обвиняемой и выявлять другие эпизоды ее противоправной деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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