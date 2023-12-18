Итальянский повар назвал самые вкусные блюда в ХМАО

Итальянский повар Федерико Арнальди попробовал деликатесы в ХМАО

19 декабря 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Арнальди назвал ХМАО «идеальным местом для гастрономических экстремалов» Фото: Александр Мамаев © URA.RU (фото из архива) Итальянский повар Федерико Арнальди, ведущий телепередачи «Поедем, поедим!», побывал в ХМАО и попробовал местные деликатесы. Подборку самых вкусных блюд, которые продегустировал Арнальди, опубликовали в соцсетях телепередачи. Хантейка



«Слышали ли вы что-то о хантейке? А ведь это блюдо могло бы стать всемирным символом Югры, как, например, пицца в Италии», — говорится в публикации telegram-канала «Поедим, поедим!».



Это одно из популярных рыбных блюд национальной кухни хантов. Хантейку обычно готовят из филе муксуна, стерляди или нельмы.



Сосьвинская селедка



Рыба, известная как сосьвинская селедка, называется тугун. Она обитает в реке Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО. Блюдо подают к столу в слабосоленом виде. Удержаться перед таким деликатесом не мог даже Уинстон Черчилль.



Пельмени из дикого мяса оленя и косули



Больше всего итальянского повара удивили пельмени красного цвета, которые он попробовал в одном из ресторанов Сургута. Оказалось, необычный окрас тесту придает свекольный сок.



В топе самых вкусных югорских блюд упомянута долма из белой рыбы в виноградных листьях, патонка из муксуна, строганина из стерляди и тушеная лосятина в черемуховом хлебе. Арнальди также побывал в гостях у коренных народов Севера, где его угостили северными деликатесами и кровью оленя. Итальянского повара так поразило своеобразию местной кухни, что он назвал ХМАО «идеальным местом для гастрономических экстремалов».

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Итальянский повар Федерико Арнальди, ведущий телепередачи «Поедем, поедим!», побывал в ХМАО и попробовал местные деликатесы. Подборку самых вкусных блюд, которые продегустировал Арнальди, опубликовали в соцсетях телепередачи. Хантейка «Слышали ли вы что-то о хантейке? А ведь это блюдо могло бы стать всемирным символом Югры, как, например, пицца в Италии», — говорится в публикации telegram-канала «Поедим, поедим!». Это одно из популярных рыбных блюд национальной кухни хантов. Хантейку обычно готовят из филе муксуна, стерляди или нельмы. Сосьвинская селедка Рыба, известная как сосьвинская селедка, называется тугун. Она обитает в реке Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО. Блюдо подают к столу в слабосоленом виде. Удержаться перед таким деликатесом не мог даже Уинстон Черчилль. Пельмени из дикого мяса оленя и косули Больше всего итальянского повара удивили пельмени красного цвета, которые он попробовал в одном из ресторанов Сургута. Оказалось, необычный окрас тесту придает свекольный сок. В топе самых вкусных югорских блюд упомянута долма из белой рыбы в виноградных листьях, патонка из муксуна, строганина из стерляди и тушеная лосятина в черемуховом хлебе. Арнальди также побывал в гостях у коренных народов Севера, где его угостили северными деликатесами и кровью оленя. Итальянского повара так поразило своеобразию местной кухни, что он назвал ХМАО «идеальным местом для гастрономических экстремалов».