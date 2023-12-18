В Ханты-Мансийске введут бесплатный проезд на автобусах для детей с 2024 года

19 декабря 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Ввести бесплатный проезд для детей в столице ХМАО планируют в январе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске введут бесплатный проезд на автобусах для детей с нового года. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава столицы ХМАО Максим Ряшин. «Получил в свой адрес обращение членов Общественной палаты города Ханты-Мансийска о введении бесплатного проезда в общественном транспорте для детей. Поддерживаю данное предложение, поручил коллегам из управления транспорта, связи и дорог произвести необходимые расчеты, чтобы внедрить данное решение уже с января следующего года», — подчеркнул Ряшин. Мэр Ханты-Мансийска поблагодарил членов Общественной палаты за инициативу. Он считает, что эта мера будет существенной поддержкой для семей с детьми. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске сделали для женщин бесплатным проезд в маршрутках. Такую акцию провели водители общественного транспорта к 8 Марта.

В Ханты-Мансийске введут бесплатный проезд на автобусах для детей с нового года. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава столицы ХМАО Максим Ряшин. «Получил в свой адрес обращение членов Общественной палаты города Ханты-Мансийска о введении бесплатного проезда в общественном транспорте для детей. Поддерживаю данное предложение, поручил коллегам из управления транспорта, связи и дорог произвести необходимые расчеты, чтобы внедрить данное решение уже с января следующего года», — подчеркнул Ряшин. Мэр Ханты-Мансийска поблагодарил членов Общественной палаты за инициативу. Он считает, что эта мера будет существенной поддержкой для семей с детьми. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске сделали для женщин бесплатным проезд в маршрутках. Такую акцию провели водители общественного транспорта к 8 Марта.