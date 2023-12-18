18 декабря 2023

В Ханты-Мансийске введут бесплатный проезд на автобусах для детей с 2024 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Весенний день. Челябинск, ребенок, детский сад, пассажир, каникулы, школьники, ребятишки, дети в автобусе
Ввести бесплатный проезд для детей в столице ХМАО планируют в январе Фото:

В Ханты-Мансийске введут бесплатный проезд на автобусах для детей с нового года. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава столицы ХМАО Максим Ряшин.

«Получил в свой адрес обращение членов Общественной палаты города Ханты-Мансийска о введении бесплатного проезда в общественном транспорте для детей. Поддерживаю данное предложение, поручил коллегам из управления транспорта, связи и дорог произвести необходимые расчеты, чтобы внедрить данное решение уже с января следующего года», — подчеркнул Ряшин.

Мэр Ханты-Мансийска поблагодарил членов Общественной палаты за инициативу. Он считает, что эта мера будет существенной поддержкой для семей с детьми.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске сделали для женщин бесплатным проезд в маршрутках. Такую акцию провели водители общественного транспорта к 8 Марта.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске введут бесплатный проезд на автобусах для детей с нового года. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава столицы ХМАО Максим Ряшин. «Получил в свой адрес обращение членов Общественной палаты города Ханты-Мансийска о введении бесплатного проезда в общественном транспорте для детей. Поддерживаю данное предложение, поручил коллегам из управления транспорта, связи и дорог произвести необходимые расчеты, чтобы внедрить данное решение уже с января следующего года», — подчеркнул Ряшин. Мэр Ханты-Мансийска поблагодарил членов Общественной палаты за инициативу. Он считает, что эта мера будет существенной поддержкой для семей с детьми. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске сделали для женщин бесплатным проезд в маршрутках. Такую акцию провели водители общественного транспорта к 8 Марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...