В столице ХМАО водители маршруток бесплатно будут возить женщин в честь 8 марта

В Ханты-Мансийске водители маршруток бесплатно будут возить женщин 8 марта
В Ханты-Мансийске водители некоторых маршруток в честь Международного женского дня сделали проезд бесплатным. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.
«В Ханты-Мансийске водители маршрутного такси 8б в честь 8 марта объявили, что проезд для женщин в этот день будет бесплатным», — сказали в мэрии. При этом уточнили, что речь идет только об одном маршруте. Городские автобусы будут работать в обычном режиме.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске власти вынесли на общественное обсуждение предложение сделать проезд на автобусах бесплатным для детей до 18 лет. Тогда проект поддержали 90% опрошенных людей.
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