В столице ХМАО водители маршруток бесплатно будут возить женщин в честь 8 марта

07 марта 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

В Ханты-Мансийске водители маршруток бесплатно будут возить женщин 8 марта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Ханты-Мансийске водители некоторых маршруток в честь Международного женского дня сделали проезд бесплатным. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В Ханты-Мансийске водители маршрутного такси 8б в честь 8 марта объявили, что проезд для женщин в этот день будет бесплатным», — сказали в мэрии. При этом уточнили, что речь идет только об одном маршруте. Городские автобусы будут работать в обычном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске власти вынесли на общественное обсуждение предложение сделать проезд на автобусах бесплатным для детей до 18 лет. Тогда проект поддержали 90% опрошенных людей.

В Ханты-Мансийске водители некоторых маршруток в честь Международного женского дня сделали проезд бесплатным. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «В Ханты-Мансийске водители маршрутного такси 8б в честь 8 марта объявили, что проезд для женщин в этот день будет бесплатным», — сказали в мэрии. При этом уточнили, что речь идет только об одном маршруте. Городские автобусы будут работать в обычном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске власти вынесли на общественное обсуждение предложение сделать проезд на автобусах бесплатным для детей до 18 лет. Тогда проект поддержали 90% опрошенных людей.