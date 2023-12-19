Женщина села в автобус и больше не выходила на связь
В Перми ищут женщину, которая села в автобус №1 днем 19 декабря, и с тех пор никто не знает, где она. Об этом сообщили волонтеры прикамского поискового отряда.
«В Перми пропала Алла Басов, 71 год. 19 декабря 2023 года в 12:30 уехала на автобусе №1 от остановки на Комсомольском проспекте. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда имени Ирины Бухановой.
Особые приметы: рост 160-165 см, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза. В день пропажи женщина была одета в удлиненный пуховик шоколадного цвета, серую шапку с черными полосами и черные сапоги.
Женщина пропала днем 19 декабря
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