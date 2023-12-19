19 декабря 2023

Пермские волонтеры ищут женщину, которая села в автобус и пропала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск , зима, буран, погода, общественный транспорт, снегопад, климат, проспект ленина, мороз, городской автобус
Женщина села в автобус и больше не выходила на связь Фото:

В Перми ищут женщину, которая села в автобус №1 днем 19 декабря, и с тех пор никто не знает, где она. Об этом сообщили волонтеры прикамского поискового отряда.

«В Перми пропала Алла Басов, 71 год. 19 декабря 2023 года в 12:30 уехала на автобусе №1 от остановки на Комсомольском проспекте. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда имени Ирины Бухановой.

Особые приметы: рост 160-165 см, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза. В день пропажи женщина была одета в удлиненный пуховик шоколадного цвета, серую шапку с черными полосами и черные сапоги.

Женщина пропала днем 19 декабря
Женщина пропала днем 19 декабря
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми ищут женщину, которая села в автобус №1 днем 19 декабря, и с тех пор никто не знает, где она. Об этом сообщили волонтеры прикамского поискового отряда. «В Перми пропала Алла Басов, 71 год. 19 декабря 2023 года в 12:30 уехала на автобусе №1 от остановки на Комсомольском проспекте. С тех пор ее местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале отряда имени Ирины Бухановой. Особые приметы: рост 160-165 см, плотное телосложение, черные волосы, карие глаза. В день пропажи женщина была одета в удлиненный пуховик шоколадного цвета, серую шапку с черными полосами и черные сапоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...