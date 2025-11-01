«Почту России» в Пермском крае наказали за «медленного почтальона»
Доставка пенсии задерживалась постоянно
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Суд в Пермском крае постановил взыскать с АО «Почта России» 3 000 рублей в счет морального вреда пенсионерке. Женщине вовремя не доставляли пенсию, и она решила добиться справедливости с помощью прокуратуры и суда.
«Женщина получает денежные средства через АО „Почта России“, однако организация регулярно допускала нарушения сроков доставки. Несвоевременное получение пенсии причиняло пенсионерке серьезные неудобства и создавало ограничения в повседневной жизни», — рассказали в Пермском краевом суде.
Женщина пожаловалась прокурору, а тот подал иск в суд. В итоге решением Октябрьского районного суда с «Почты России» взыскана компенсация морального вреда.
