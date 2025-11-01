Пермский ученый раскрыл, как сохранить урожай в квартире до весны

До помещения на хранение корнеплоды следует бережно освободить от прилипшей земли Фото: Илья Московец © URA.RU

Дачники нередко сталкиваются с трудностями при сохранении собранного урожая в отсутствие погреба или гаража. В городской квартире создать оптимальные условия для овощей довольно проблематично, что приводит к их раннему прорастанию, увяданию или загниванию. Специалист Пермского Политеха поделился с URA.RU советами по хранению основных овощей — картофеля, моркови и свеклы в бытовых условиях.

«Грамотная подготовка собранного урожая является ключевым фактором его продолжительного хранения. До помещения на хранение корнеплоды следует бережно освободить от прилипшей земли и качественно высушить», — отмечает ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

Относительно выбора места для хранения в квартире эксперт рекомендует застекленную лоджию. По сравнению с открытым балконом она в меньшей степени подвержена значительным колебаниям температуры, что создает для овощей более благоприятные условия.

Многие огородники практикуют разделение клубней слоями соломы, которая деликатно изолирует их друг от друга и поглощает избыточную влагу. При таком способе картофель может храниться на балконе приблизительно до декабря, а при наступлении значительных холодов его следует переместить в кладовую или иное наиболее прохладное помещение квартиры.

Морковь также необходимо недолго подсушить — приблизительно пять часов. Основная задача при хранении — предотвращение увядания. Для этого специалист советует применять метод глиняной или меловой обмазки. А после выкапывания корнеплодов свеклы их необходимо сушить в течение 2–3 часов. Этот овощ характеризуется неприхотливостью и превосходно сохраняется в холодильнике.