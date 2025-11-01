Продавал холодильники вагонами и строил небоскребы: чем известен пермский миллиардер-юбиляр Александр Репин

Александр Репин является владельцем крупнейшего пермского многопрофильного холдинга Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сегодня, 1 ноября, 70-летний юбилей отмечает Александр Репин — один из самых состоятельных жителей Пермского края. Миллиардер является владельцем холдинга «Сатурн-Р», в интересы которого входят различные сферы — от продаж и обслуживания автомобилей до производства молока и мяса. URA.RU поздравляет юбиляра и вспоминает, как Репин создавал бизнес-империю, а также пытался реализовать свои политические амбиции.

Детские годы и образование

Александр Репин родился 1 ноября 1955 года в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области Казахской ССР. Воспитывался матерью. В 1962 году переехал в Пермь, где поступил во второй класс школы № 133 в Мотовилихинском районе. В 1973 году будущего миллиардера призвали в армию. За полгода он освоил военную специальность топографа-топогеодезиста, а потом на полтора года был отправлен в группу советских войск в Германию. В 1981 году он получил высшее образование в Пермском Политехе по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Начало трудовой деятельности и первые миллионы

Первый миллион Репин заработал на продаже холодильников в рассрочку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Трудиться Александр Репин начал в 1976 году каменщиком-огнеупорщиком на Мотовилихинском заводе. После окончания Политеха прошел путь до должности главного инженера СМУ УВД Прикамья. В начале 90-х решил заняться бизнесом. Вначале занялся производством крытых ангаров для нужд сельского хозяйства. Когда прибыль стала снижаться, Репин переключился на торговлю липецкими холодильниками «Стинол», которые продавал в рассрочку. За счет этого продажи выросли в 20 раз, техника продавалась вагонами, а бизнесмен заработал первые миллионы.

Продолжение после рекламы

После этого Репин начал торговать и другой бытовой техникой через сеть фирменных магазинов, а в 1994 году решил заняться продажами автомобилей: начинал с торговли «Москвичами» завода АЗЛК, потом перешел на Volvo и Renault. «Сатурн-Р» постепенно расширял сеть своих автосалонов и линейку брендов и к 2020 году пермский дилер официально представлял 16 торговых марок в 28 автосалонах.

Строительный бизнес

Школа в ЖК «Арсенал», рассорившая Репина с краевыми властями Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

С 2002 года холдинг «Сатурн-Р» развивает новое направление — строительство. Наиболее известные объекты, построенные компанией — пермские ТЦ «Алмаз» с парковкой на крыше, «Лайнер», и здание, где до недавнего времени располагался музей современного искусства. С 2003 по 2020 года «Сатурн-Р» построил в Перми более 500 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 25-этажный ЖК «Сапфир» рядом с мостом через Каму. Оно до сих пор является одним из самых высоких в городе. Строил Репин и собственные автосалоны, некоторые из них в настоящее время выставлены на продажу.

В 2018 году со строительным бизнесом начали возникать проблемы. Причиной послужил конфликт с краевыми и городскими властями вокруг школы в ЖК «Арсенал». «Сатурн-Р» должен был построить школу и безвозмездно передать ее городу. Взамен обещали преференции в виде повышения высотности для четвертой очереди его ЖК. Однако в договоре данное условие не прописали, и власти отказались увеличивать высотность. Репина обязали отдать школу в собственность города через суд.

Агробизнес

С 2006 года холдинг «Сатурн-Р» развивает сельское хозяйство. Репин приобрел одно из старейших агропредприятий страны — колхоз «Россия» и назвал его ООО «Русь». Вскоре этот агрохолдинг стал лидером по производству молока в Пермском крае. Сейчас в его арсенале: молочно — товарные фермы и молочный комбинат, мясные и колбасные цеха, пастбища и пасеки. Выручка предприятия в 2024 году составила более 1,6 млрд рублей. В 2023 году «Русь» выиграло иск к властям, отказавшим в выдаче субсидии для возмещения затрат на содержание поголовья рогатого скота.

Политические амбиции

В 2020 году Александр Репин пытался баллотироваться в губернаторы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В 2005 году Александр Репин принимал участие в выборах мэра Перми. Во втором туре тогда победил единоросс Игорь Шубин, а Репин был исключен из «Единой России» за оказанную однопартийцу конкуренцию. Затею избраться мэром он впоследствии называл «самой большой глупостью в жизни».

В 2020 году миллиардер подал в краевой избирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы от «Справедливой России». В регистрации бизнесмену отказали, так как часть подписей муниципальных депутатов, отданных за Репина, посчитали недействительными.

Продолжение после рекламы

Общественная деятельность