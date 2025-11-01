Гибель людей и потеря имущества на миллионы: в пермском МЧС раскрыли статистику по поджогам

Сумма материального ущерба превысила 80 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае с начала 2025 года зафиксировано 341 преступление, связанное с поджогами. В результате погибло четыре человека, еще 14 пострадавших получили различные травмы. Материальный ущерб от действий поджигателей превысил 80 млн рублей.

«Специалисты рекомендуют обращать внимание на подозрительных лиц и незнакомцев. О фактах сообщать в полицию. Кроме того, размещать личный транспорт на охраняемых стоянках, оборудованных камерами видеонаблюдения», — сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Пермскому краю.