Гибель людей и потеря имущества на миллионы: в пермском МЧС раскрыли статистику по поджогам
Сумма материального ущерба превысила 80 млн рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Пермском крае с начала 2025 года зафиксировано 341 преступление, связанное с поджогами. В результате погибло четыре человека, еще 14 пострадавших получили различные травмы. Материальный ущерб от действий поджигателей превысил 80 млн рублей.
«Специалисты рекомендуют обращать внимание на подозрительных лиц и незнакомцев. О фактах сообщать в полицию. Кроме того, размещать личный транспорт на охраняемых стоянках, оборудованных камерами видеонаблюдения», — сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Пермскому краю.
URA.RU сообщало о том, что в ночь на 31 октября в Перми неизвестный совершил поджог автомобиля на улице Уральской. Огонь распространился на соседние машины. Всего уничтожено пять транспортных средств.
