Гибель людей и потеря имущества на миллионы: в пермском МЧС раскрыли статистику по поджогам

ГУ МЧС: в Пермском крае зарегистрировали 341 случай поджога с начала года
01 ноября 2025 в 14:56
Сумма материального ущерба превысила 80 млн рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае с начала 2025 года зафиксировано 341 преступление, связанное с поджогами. В результате погибло четыре человека, еще 14 пострадавших получили различные травмы. Материальный ущерб от действий поджигателей превысил 80 млн рублей.

«Специалисты рекомендуют обращать внимание на подозрительных лиц и незнакомцев. О фактах сообщать в полицию. Кроме того, размещать личный транспорт на охраняемых стоянках, оборудованных камерами видеонаблюдения», — сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

URA.RU сообщало о том, что в ночь на 31 октября в Перми неизвестный совершил поджог автомобиля на улице Уральской. Огонь распространился на соседние машины. Всего уничтожено пять транспортных средств.

