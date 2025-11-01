Логотип РИА URA.RU
Жителям пермского города пообещали 200 тысяч за помощь в привлечении контрактников на СВО

В пермском городе установили выплаты за содействие в заключении контракта на СВО
01 ноября 2025 в 16:03
При этом привлекать нужно жителей других субъектов страны, а также иностранцев и лиц без гражданства

Фото: Илья Московец © URA.RU

Дума Куединского муниципального округа (Пермский край) утвердила денежное вознаграждение для жителей, которые содействуют в заключении контрактов на прохождение военной службы в ВС РФ для участия в спецоперации.

«Размер вознаграждения — 200 тысяч рублей. Финансирование выплат будет осуществляться за счет резервного фонда администрации муниципального округа. При этом поощрение предусмотрено исключительно за привлечение к военной службе жителей других субъектов страны а также иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что подобную меру ввели в ЗАТО Звездный. Размер выплаты составит 100 тысяч.

