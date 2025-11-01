Народные приметы на 2 ноября 2025: что можно и нельзя делать на Артемьев день

Приметы и традиции на 2 ноября 2025 Фото: Илья Московец © URA.RU

В воскресенье, 2 ноября 2025, православные вспоминают Артемия Антиохийского — великомученика, воина и покровителя защитников Отечества. В народной традиции этот день знаменовал окончание осенних забот и подготовку к зиме. С Артемьева дня начинали квасить капусту, латали заборы, укрепляли двери и «запирали» удачу в доме. А еще внимательно следили за приметами — по ним судили о том, какой будет зима и урожай в следующем году. Подробнее — в материале URA.RU.

Кто такой Артемий Антиохийский

Артемий Антиохийский, живший в IV веке, вошел в историю как военачальник при императоре Константине Великом и его сыне Констанции. За выдающиеся заслуги он получил должность наместника Египта.

Однако при Юлиане Отступнике, когда император стал насаждать язычество, Артемий открыто выступил против гонений на христиан. За это его арестовали и подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от веры. Он остался непоколебим и был обезглавлен в Антиохии в 362 году.

Согласно преданию, Артемий способствовал обретению мощей апостолов Андрея, Луки и Тимофея, перенесенных затем в Константинополь. После его казни тело святого было перенесено туда же диаконисой Аристой. На месте погребения вскоре возник храм, посвященный Артемию — центр его культа.

Ему приписывали чудесные исцеления, особенно от мужских болезней и грыж. Уже в VII веке существовал целый сборник рассказов о чудесах, происходивших в храме святого.

Традиции и обычаи Артемьева дня 2 ноября

Квашение капусты — главный обряд дня

Одним из главных обрядов Артемьева дня считалось квашение капусты. Считалось, что капуста, засоленная именно 2 ноября, не испортится и будет хрустящей до весны. Совместная рубка капусты не только обеспечивала семью вкусной и полезной закуской, но и укрепляла семейные узы, приносила в дом достаток и благополучие на всю предстоящую зиму.

Этот овощ становился и праздничным блюдом: хозяйки готовили щи, борщи, пироги и голубцы. Такие угощения символизировали уют, сытость и мир в доме. Капуста, приготовленная в день Артемия, считалась целебной — она защищала семью от нечисти, помогала укрепить иммунитет, предотвращала развитие остеопороза и делала кости более крепкими.

Укрепление дома и защитные ритуалы

Мужчины в этот день занимались ремонтом и строительством. После этого дня часто наступали холода и выпадал снег — необходимо было подготовиться к этому суровому периоду. Все постройки проверяли, если находили поломку, то ее исправляли. Считалось, что крепкий дом защищает не только от холода, но и от бед, болезней и нечистой силы.

Проводили защитные ритуалы: хотели отогнать злые силы от дома. Использовали соль и различные травы — ингредиенты отличались в зависимости от региона. Из них делали обереги и развешивали в дальних углах построек, на входе и над окнами.

Помощь нуждающимся и примирение

В Артемьев день было принято помогать нуждающимся. Считалось, что за все хорошие дела воздастся вдвойне. Наши предки верили, что этот день отлично подходит для примирения. Нужно было прощать обиды, мириться с врагами, восстанавливать разорванные связи.

Приметы на 2 ноября 2025: что говорит природа о зиме

Погода в Артемьев день считалась показательной на всю зиму. Если снег ложился на сухую землю, крестьяне верили, что вскоре наступит потепление. Когда деревья покрывались густым инеем, это считалось дурным знаком — зерновые, по поверьям, в следующем году уродиться не должны.

Приметы по состоянию снега и инея:

Если на Артемия утром стоял иней — ждали хорошего урожая озимых хлебов; если на деревьях еще оставались листья — это предвещало суровую, морозную зиму; обильный иней на деревьях — к ясному дню; обильное осыпание хвои с лиственниц — к значительным снегопадам в предстоящий зимний период; если снег ложился на сухую землю и таял — ожидали, что в регионе простоит еще несколько недель теплая погода.

Приметы по поведению животных и птиц:

Особенно внимательно слушали птиц. Если галки собирались стаями и устраивали шумный «птичий базар» — ожидали несколько теплых и ясных дней; ласточки летают низко над землей — к скорому дождю; воробьи купаются в пыли — к ненастью; вороны каркают — к перемене погоды; вечером сильно стрекочут кузнечики — завтра будет ясная погода.

Ночной вой волков возле деревни воспринимался как предвестие суровой зимы и голода. Вой волков вблизи человеческого жилья традиционно считался предзнаменованием суровой зимы и возможного неурожая. Люди обходили дома с колокольчиками и укрепляли ограды.

Приметы по другим природным явлениям:

Ясное, звездное небо — скорые и сильные холода; если в этот день шел дождь — готовились к теплой, но слякотной поздней осени; гром — к теплому завершению осени; закат багровый — к ветру и непогоде; дым из трубы стелется низко — к осадкам; кошка спит клубком и прячет нос — к похолоданию; много рябины уродилось — зима будет суровой; куры линяют — к мягкой зиме; муравьи закрывают входы в муравейник — к дождю; утром на траве обильная роса — день выдастся солнечным; интенсивный ветер западного направления — предвещает осадки, в то время как восточный ветер указывает на улучшение погоды.

Что можно делать на Артемьев день 2 ноября 2025

На Артемьев день разрешается и рекомендуется совершать добрые дела. Считалось, что благодеяния, совершенные в этот день, вознаграждаются вдвойне. Нужно прощать обиды, мириться с врагами, восстанавливать разорванные связи. Верили, что примирение на Артемьев день особенно благодатно и приносит мир в семью на долгие месяцы.

Можно и даже нужно квасить капусту. Совместная рубка капусты укрепляет семейные узы, приносит достаток и благополучие. Хозяйки готовили щи, борщи, пироги и голубцы — такие угощения символизировали уют, сытость и мир в доме. Капуста, засоленная в этот день, не портится до весны и считается целебной.

Разрешается помогать нуждающимся. За все хорошие дела воздастся вдвойне. Если кто-то просит милостыню, еду или помощь — необходимо помочь. Отказ в день Артемия может привести к беде для всей семьи.

Разрешается проводить защитные ритуалы. Использовали соль и различные травы для изготовления оберегов, которые развешивали в углах домов, на входе и над окнами. Это помогало отогнать злые силы и защитить жилище.

Что строго запрещено делать на Артемьев день 2 ноября 2025

На Артемьев день существовало множество запретов, которые люди старались соблюдать, чтобы не привлечь несчастье в дом.

Запреты в поведении и общении:

Ни в коем случае нельзя ссориться и выяснять отношения. Верили, что резкая речь в этот день привлекала раздоры на целый год. Любое недоразумение, возникшее 2 ноября, могло затянуться надолго и привести к разладу. Нельзя произносить грубые слова, оскорблять окружающих, сквернословить.

Запрещалось хвастаться своими успехами и не рассказывать о богатстве — полагали, что чрезмерная гордость привлечет зависть и сглаз. Нельзя было рассказывать о снах до полудня. Верили, что дурные сновидения 2 ноября могли воплотиться в реальность, а хорошие — не сбыться.

Особое внимание уделялось детям: их нельзя было оставлять одних, ведь память святого отрока Артемия напоминала о необходимости заботы о младших. Нельзя было отказывать в помощи путникам и беднякам — отказ, как верили, способен обернуться бедой для всей семьи.

Запреты на финансовые операции:

Не следовало давать и брать деньги в долг. Считалось, что это приводило к затяжным финансовым трудностям и утечке достатка из дома. Ни в коем случае не оставляйте в этот день пустую посуду на столе. Считается, что это может привести к бедности и нужде в будущем году. Все котомки и корзины также не должны возвращаться из лавки пустыми — даже маленькая покупка считается символом будущего достатка.

Запреты на домашние работы: