В Перми на остановке заметили женщину-двойника Трампа

Пермяк заметил внешнее сходство женщины с американским лидером Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore

В Перми на остановке заметили женщину, похожую на президента США Дональда Трампа. Видео беседы с «двойником» главы Белого дома размещено в telegram-канале «Новостята».

«А вы замечали, что вы похожи на Дональда Трампа?» — поинтересовался мужчина у пожилой пермячки. «Ну, прямо. Седая, конечно», — ответила женщина, улыбнувшись. «Нет. Он [Трамп] симпатичный. Вы — тоже», — заметил тактично мужчина, записавший на видео пермячку.