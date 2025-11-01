В Перми на остановке заметили женщину-двойника Трампа
Пермяк заметил внешнее сходство женщины с американским лидером
Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore
В Перми на остановке заметили женщину, похожую на президента США Дональда Трампа. Видео беседы с «двойником» главы Белого дома размещено в telegram-канале «Новостята».
«А вы замечали, что вы похожи на Дональда Трампа?» — поинтересовался мужчина у пожилой пермячки. «Ну, прямо. Седая, конечно», — ответила женщина, улыбнувшись. «Нет. Он [Трамп] симпатичный. Вы — тоже», — заметил тактично мужчина, записавший на видео пермячку.
Ранее URA.RU в Сети разошелся снимок с 64-летней Галисии Долорес, проживающей в Испании. Женщина также имеет сильное внешнее сходство с американским лидером Дональдом Трампом. Похожую на президента США женщину встретили и в Ростове-на-Дону. Местные жители тут же в шутку назвали ее Трамповной.
