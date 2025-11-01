«Люди хотят заряжать машины рядом с домом»: пермский разработчик о будущем электромобилей и ситуации в IT

Компания производит зарядные станции для установки в многоквартирных домах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермская компания Maestro начинала с производства 3D-принтеров, а сегодня разрабатывает зарядные станции для электромобилей. Среди продуктов представлены как устройства для многоквартирных домов, так и переносные «кирпичи», которые можно возить в багажнике. В интервью URA.RU генеральный директор Александр Киселев рассказал, как удалось создать полностью отечественную разработку, почему будущее за медленными зарядками и чем электромобильная инфраструктура в Прикамье отличается от других регионов.

Александр, расскажите об истории компании. Вы начинали с производства 3D-принтеров, что это была за идея и как она развивалась?

Производство 3D-принтеров запущено восемь лет назад. Мы создавали электронное устройство, для которого понадобился пластиковый корпус. Стандартные варианты не подошли и возникла мысль напечатать его на 3D-принтере.

Мы купили подержанный принтер, разобрались, как он устроен, и решили сделать свой. Меньше чем через год появился первый собственный продукт. Мы представляли его на выставках в Москве и Перми, постепенно объемы росли. Основными заказчиками стали образовательные учреждения, принтеры поставлялись по госконтрактам.

Как вы пришли к производству зарядных станций для электромобилей?

Принтеры стали базой для дальнейшего развития, на прибыль от их продаж мы и запустили новый проект. Мы понимали, что нельзя ограничиваться одним направлением, и заинтересовались историей с зарядными станциями для электромобилей. Рынок растет кратно, и три года назад мы начали разработку. Сейчас можно сказать, что продукт готов, и мы вышли на стадию коммерциализации.

Сколько зарядных станций Maestro установлено в регионе?

Мы устанавливали зарядные станции для имиджа, чтобы люди знали о бренде. Всего по России их около 40, а в Перми — 15. Мы ставили станции на горнолыжных курортах, базах отдыха: в Демидково, Губахе, Чусовом, Белогорье.

Как вы оцениваете обеспеченность Пермского края зарядной инфраструктурой?

Зарядная инфраструктура развивается, пока действует субсидия. Сегодня государство поддерживает быстрые зарядки, требующие больших мощностей. Но их часто ставят там, где проще подключить, а не где это удобно водителям. Например, на участках, где в шаговой доступности нет даже кафе для отдыха.

Быстрые зарядки нужны на трассах, где человек может отдохнуть, а вот в городах должна развиваться именно медленная инфраструктура. Владельцы электромобилей хотят заряжать машины рядом с домом, чтобы утром они были готовы к поездке. Именно в этом направлении мы двигаемся.

Чем ваши станции отличаются от других решений на рынке?

Мы сосредоточились на создании инфраструктуры для многоквартирных домов. Запустили пилотный проект и установили шесть зарядных устройств в многоквартирном доме — четыре из них коммерческие, две частные, установленные на подземной парковке. Создание доступной системы, которая сможет обеспечивать потребности жителей, не нарушая норм и не превышая энергопотребление — это результат трех лет работы. Сейчас начинаем проект масштабировать.

Как развивается направление домашних зарядных станций?

У нас два вида компактных зарядных станций. Первый — это переносная зарядка, так называемый «кирпич», которую можно возить в багажнике и подключать к обычной розетке. Нашу зарядку рассматривают крупные российские автопроизводители для укомплектования своих электромобилей.

В России таких устройств собственного производства пока нет. Оно соответствует российским нормам энергобезопасности и ГОСТам. Мы использовали технологии старших моделей, что позволило сделать устройство быстро и недорого. Разрабатывать «кирпич» с нуля было бы однозначно убыточно. Кроме того, мы производим компактные зарядные станции для частных домов и парковочных мест.

Вы разрабатываете все самостоятельно — от электроники до ПО. Почему пошли по этому пути?

Мы производим станции, собственный серверный процессинг для проведения платежей, управления станциями, ведения учета и предоставления отчетности. Есть мобильное приложение и панель администратора, где, например, управляющая компания может в реальном времени видеть работу станций, контролировать нагрузки и получать отчеты. У большинства компаний только часть цепочки: кто-то делает станции, кто-то процессинг, кто-то выступает оператором сети. У нас все объединено в одну систему, что позволяет масштабировать бизнес и реагировать на изменения рынка.

Как решаете вопросы подключения к электросетям и отношения с собственниками?

Мы не идем туда, где нас не ждут. Если подключаться непосредственно к сетям сбытовой компании, то это сложно, дорого и проблемно. Предпочитаем работать с теми, кто заинтересован в установке станции у себя. А застройщики сейчас уже на стадии проектирования предусматривают возможность прокладки инфраструктуры для зарядок.

Если в доме есть электромобилисты, наше оборудование позволяет подключить станцию к распределительному щиту и контролировать нагрузку: система автоматически снижает ток в часы пикового потребления и активнее заряжает ночью, когда сеть свободна.

Как обстоят дела с кадрами? Хватает ли инженеров и программистов в Перми?

Проблем с кадрами сейчас нет. Рынок IT переполнен, специалистов стало проще найти. Был момент, когда всех разобрали, но ситуация стабилизировалась, зарплаты на госпредприятиях снизились, и хорошие кадры снова появились.

Как оцениваете развитие рынка электромобилей в России? Что, по-вашему, сдерживает его?

Год назад рынок замедлили рост ключевой ставки и утильсборы. Но тренд уже необратим. Количество электромобилей и гибридов в стране ежегодно удваивается. Например, три года назад в России было шесть тысяч гибридов, а к концу прошлого года уже порядка 150 тысяч. Чистых электромобилей стало около 70 тысяч.

Мы получили необходимую технологическую фору, чтобы довести продукт до коммерческой зрелости. Если бы рынок электромобилей развивался так активно, как планировалось, то наш продукт был бы еще сырой и получал отрицательные отзывы. Сейчас обращения в техподдержку почти отсутствуют. Все развивается соответствующе друг другу.

Есть ли взаимодействие с властями и поддержка на региональном уровне?

На федеральном уровне созданы комиссии и рабочие группы, которые занимаются проработкой этих процессов, но процесс идет медленно. Разработка и внедрение ведутся из регионов, и если бы местные власти теснее взаимодействовали с бизнесом, инфраструктура росла бы быстрее и качественнее. Даже простые меры, например, установка знаков «Только для электромобилей» у зарядных мест, сильно бы помогли. Часто станция есть, а место занято машинами с ДВС.

На каких выставках вы представляли продукт?

Последняя выставка «Электротехника, электроника, энергетика» прошла в Екатеринбурге. Посетителей было даже больше, чем в Москве. Мы были единственными с таким решением, и интерес оказался огромным как со стороны специалистов, так и со стороны представителей власти и управляющих компаний.

На стенд подходили замгубернатора и министр экономики Свердловской области, представитель Корпорации развития Среднего Урала. Диалог с ними не закончился, были назначены исполнители для создания рабочих групп и дальнейшей проработки вопроса. Это единственная выставка, где мы с госсектором наладили взаимоотношение, получили обратную связь и проработки начались. Посмотрим, чем это закончится.

Каковы планы компании на ближайшие годы? Нет ли мысли о том, чтобы в новом направлении начать двигаться?

Ресурсы так или иначе ограничены, а для нового направления необходимы вложения на первых этапах, найм специалистов. Сейчас мы сосредоточены на коммерциализации существующего продукта. После стабилизации планируем разработку станций постоянного тока с собственным инвертором.