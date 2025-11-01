Пермским водителям дали срочное предупреждение в МЧС
Ухудшение погодных условий может привести к пробкам и росту числа аварий
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Пермских водителей предупредили о гололедице на дорогах 2 ноября. В условиях прогнозируемого ухудшения погоды не исключены пробки и рост числа ДТП.
«Автомобилистам следует придерживаться установленных ограничений скорости. Кроме того, воздерживаться от резких перестроений и экстренного торможения и выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта», — рекомендует ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале.
При управлении автомобилем необходимо учитывать состояние дорожного покрытия и условия видимости. Пешеходам также рекомендуется проявлять повышенную осторожность при движении по тротуарам и пересечении проезжей части.
