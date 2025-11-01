Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

Пермским водителям дали срочное предупреждение в МЧС

ГУ МЧС: 2 ноября на пермских дорогах ожидается гололедица
01 ноября 2025 в 15:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ухудшение погодных условий может привести к пробкам и росту числа аварий

Ухудшение погодных условий может привести к пробкам и росту числа аварий

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермских водителей предупредили о гололедице на дорогах 2 ноября. В условиях прогнозируемого ухудшения погоды не исключены пробки и рост числа ДТП. 

«Автомобилистам следует придерживаться установленных ограничений скорости. Кроме того, воздерживаться от резких перестроений и экстренного торможения и выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта», — рекомендует ГУ МЧС России по Пермскому краю в telegram-канале. 

При управлении автомобилем необходимо учитывать состояние дорожного покрытия и условия видимости. Пешеходам также рекомендуется проявлять повышенную осторожность при движении по тротуарам и пересечении проезжей части.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал