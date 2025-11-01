«Он всегда был со мной»: дочь Романа Попова трогательно простилась с отцом
В Москве состоялась церемония прощания с актером Романом Поповым
Фото: Виктор Васильев
Младшая дочь Романа Попова Марта произнесла трогательную речь на церемонии прощания с отцом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Мой папа всегда говорил, что будет со мной. Я его очень любила. Он всегда был со мной», сказала девочка у гроба отца.
В субботу, 1 ноября, в Москве состоялась церемония прощания с Романом Поповым, который скончался 28 октября после рецидива рака головного мозга. Ему было 40 лет. Прощание прошло в ЦКБ № 1 Управления делами Президента РФ.
Проводить популярного артиста пришли коллеги и друзья: среди присутствующих были Олег Верещагин, Ирина Темичева, Александр Асташенок, Арсений Бородин, Сергей Бурунов, Гарик Харламов и другие. Рядом с близкими Попова — мамой Светланой Эдуардовной, супругой Юлией, сыном Федором, дочерьми Лизой и шестилетней Мартой — собрались поклонники и коллеги по цеху.
