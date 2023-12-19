Управляющие компании Тюмени накопили долгов

Тюменские ресурсоснабжающие предприятия подали в арбитражный суд более 30 исков против управляющих компаний и ТСЖ областного центра. Такая информация размещена на сайте портала «Электронное правосудие»
«Зарегистрировано более 30 исков. Истцы — ООО „Тюмень Водоканал“, АО „Энергосбытовая компания Восток“, АО „Россети Тюмень“. Во всех случаях ответчики — управляющие компании и товарищества собственников жилья», — говорится на портале.
По данным СБИС, ответчики по этим делам находятся в разном финансово положении. К примеру, ТСЖ «Гармония», против которой подан иск от ООО «Тюмень Водоканал», помимо этого не отвечает требованиям налоговой инспекции и имеет долгов на 1,76 млн рублей. А управляющая компания «Аметист», к которой есть претензии у энергетиков, среди рисков имеет только 56% обязательств в балансе.
URA.RU направило запросы в ресурсоснабжающие компании с просьбой пояснить, насколько сейчас сложной является ситуация с долгами за свет и воду. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о претензиях налоговой службы к компании, связанной со скандальным тюменским холдингом.
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