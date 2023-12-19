19 декабря 2023

Управляющие компании Тюмени накопили долгов

В арбитражный суд Тюмени против управляющих компаний направлено более 30 исков
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда западно-сибирского округа. Тюмень, арбитражный суд тюменской области
Арбитражный суд еще не приступил к рассмотрению исков, но они уже зарегистрированы в системе электронного правосудия Фото:

Тюменские ресурсоснабжающие предприятия подали в арбитражный суд более 30 исков против управляющих компаний и ТСЖ областного центра. Такая информация размещена на сайте портала «Электронное правосудие»

«Зарегистрировано более 30 исков. Истцы — ООО „Тюмень Водоканал“, АО „Энергосбытовая компания Восток“, АО „Россети Тюмень“. Во всех случаях ответчики — управляющие компании и товарищества собственников жилья», — говорится на портале.

По данным СБИС, ответчики по этим делам находятся в разном финансово положении. К примеру, ТСЖ «Гармония», против которой подан иск от ООО «Тюмень Водоканал», помимо этого не отвечает требованиям налоговой инспекции и имеет долгов на 1,76 млн рублей. А управляющая компания «Аметист», к которой есть претензии у энергетиков, среди рисков имеет только 56% обязательств в балансе.

URA.RU направило запросы в ресурсоснабжающие компании с просьбой пояснить, насколько сейчас сложной является ситуация с долгами за свет и воду. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о претензиях налоговой службы к компании, связанной со скандальным тюменским холдингом.

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Тюменские ресурсоснабжающие предприятия подали в арбитражный суд более 30 исков против управляющих компаний и ТСЖ областного центра. Такая информация размещена на сайте портала «Электронное правосудие» «Зарегистрировано более 30 исков. Истцы — ООО „Тюмень Водоканал“, АО „Энергосбытовая компания Восток“, АО „Россети Тюмень“. Во всех случаях ответчики — управляющие компании и товарищества собственников жилья», — говорится на портале. По данным СБИС, ответчики по этим делам находятся в разном финансово положении. К примеру, ТСЖ «Гармония», против которой подан иск от ООО «Тюмень Водоканал», помимо этого не отвечает требованиям налоговой инспекции и имеет долгов на 1,76 млн рублей. А управляющая компания «Аметист», к которой есть претензии у энергетиков, среди рисков имеет только 56% обязательств в балансе. URA.RU направило запросы в ресурсоснабжающие компании с просьбой пояснить, насколько сейчас сложной является ситуация с долгами за свет и воду. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о претензиях налоговой службы к компании, связанной со скандальным тюменским холдингом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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