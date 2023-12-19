ФНС Тюмени выступило с иском о банкротстве ООО «Гостиничный комплекс»

Гостиничным комплексом руководит генеральный директор одного из ключевых активов холдинга «Арсиб» Фото: Валерий Бычков © URA.RU

В Тюмени за долги по налогам банкротится гостиница, связанная через топ-менеджера с холдингом «Арсиб». Иск против ООО «Гостиничный комплекс» выставила налоговая служба, говорится в карточке дела на портале «Электронное правосудие».

«Дело А70-26562/2023, истец — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Гостиничный комплекс“, зарегистрированное в Тюмени. Иск принят, но еще не пущен в производство», — сообщает информационная система.

Согласно данным системы СБИС, соучредителем и руководителем гостиничного комплекса является Аршалуйс Хнкоян. Он же указан как генеральный директор АО «Мясокомбинат Ялуторовский». Сведений об учредителях мясокомбината в системе СБИС нет, однако на сайте «Арсиб» он указан как один из ключевых активов перерабатывающего дивизиона холдинга.

Известно так же, что «Арсиб» управлял ООО «Гостиничный комплекс» до 2020 года, после компания была передана управляющей компании «Меридиан». Ее директором в системе СБИС так же указан Аршалуйс Хнкоян. В прошлом среди заказчиков, арендовавших номера у гостиничной компании Хнкояна, указаны региональный центр спортивной подготовки, тюменское концертно-театральное объединение, управление мировых судей области и другие организации и ведомства.

В настоящий момент по данным СБИС ООО «Гостиничный комплекс» имеет 100% риск задержки платежей, такую же вероятность потери независимости из-за обязательств, а операции по банковским счетам приостановлены. Отмечается, что при намерении подать иск о банкротстве, компания, тем не менее, ищет новых сотрудников.

Сумма долга ООО «Гостиничный комплекс» перед бюджетом в системе «электронное правосудие» не обозначена. В СБИС наличие иска о банкротстве пока не отражено. URA.RU направило запрос в тюменскую инспекцию ФНС, на момент публикации ответ ожидается.

Ранее URA.RU уже рассказывало о преследовании тюменскими фискалами фирм, связанных с топ-менеджментом «Арсиб». Аффилированные компании неоднократно вызывали интерес налоговыми долгами. Так же компании, входящие в дивизионы «Арсиба», часто привлекают внимание контролирующих структур.